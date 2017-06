Tiempo: se esperan más días nublados y lluviosos debido a la presencia del “Niño Costero” en la zona

En conversación exclusiva con , el director de la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad), Flavio Cabello, aseguró que las jornadas de lluvia que se vivieron en Misiones en los últimos meses se debieron al fenómeno meteorológico del Niño Costero, que se da cuando existe un calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, en este caso, las que rodean Sudamérica. “El aumento de las temperaturas en la costa ecuatoriana, peruana, colombiana y en el norte de Chile es suficiente para que los constantes vientos traigan un aporte extra de humedad que hace que las precipitaciones se dupliquen y se generen más días nublados”, precisó.

En ese sentido, agregó que “por lo general nuestro clima depende del Océano Atlántico. Cuando se produce el Niño, el Océano Pacífico comienza a trabajar trayendo mucha humedad que causa más lluvia de lo normal”.

Cabello remarcó igualmente que Misiones tiene un clima subtropical sin estación seca, por lo que durante todo el año hay precipitaciones. “Nuestra zona es de la más lluviosas del mundo. Esto, sumado al Niño Costero, hace que llueva más de lo normal”, resaltó.

En lo que va del 2017, en Posadas cayeron aproximadamente 1.490 milímetros de lluvia, cuando la media normal para todo el año es de 1.725, por lo que falta poco para alcanzar la cantidad de lluvia que cae en todo un año.

“En estos últimos tres meses ha llovido mucho, en marzo cayó 370 milímetros de agua, cuando el promedio mensual es de 150, es decir que hubo el doble de lluvia. En abril y mayo llovió 497 y 437 milímetros respectivamente, el triple de lo normal. Hubo gran cantidad de precipitaciones en cortos periodos de tiempo”, explicó.

En cuanto a las temperaturas, destacó que el mal tiempo no permite que disminuyan, lo que origina que haya menos episodios de frío. En el 2016 al no tener al fenómeno del Niño en otoño, se vivieron épocas muy frías. “Ahora estamos con cinco grados por encima de lo normal. En el invierno no sufriremos mucho frío. Será muy húmedo, con varios días nublados y lluviosos. La ausencia del sol será significativa y las temperaturas mínimas no estarán muy presentes”, concluyó.