Joven argentino baleado en una fiesta en Mayor Otaño murió cuando lo llevaban a Eldorado

Se trata de Francisco Ariel Espinola (19), domiciliado en Carlos Antonio López (Paraguay). Según relató su padre, Francisco Morínigo (41), su hijo se hallaba en una fiesta en el Polideportivo Municipal de la localidad paraguaya de Mayor Otaño -ubicado a 8 kilómetros de la frontera con Argentina- donde fue baleado en una pelea. Presentaba herida de arma de fuego. El deceso del joven se produjo el domingo en el hospital "Dr. Ramón Gardes", del kilómetro 3 de Eldorado. La víctima vivía en Paraguay. Familiares y amigos expresaron su dolor e indignación en Facebook.

El informe

Este domingo se tomó conocimiento a través del Personal División Comando Oeste de la policía que en el Hospital Ramón Gardes del kilómetro 3 se encontraba un joven sin signos vitales. El mismo había ingresado por el Puerto Eldorado, de Paraguay a Argentina, con una lancha y fue trasladado en ambulancia desde el Puerto hasta el mencionado Nosocomio donde ingresó sin signos vitales.

Tras averiguaciones se estableció que se trataba de Francisco Ariel Espinola (19), argentino, domiciliado en Carlos Antonio López Paraguay y según manifestaciones de su padre Francisco Morínigo (41), su hijo se hallaba en una fiesta en el Polideportivo Municipal de Mayor Otaño Paraguay ubicado a 8 kilómetros de la frontera con Argentina donde fue baleado en una pelea. Presentaba herida de arma de fuego.

El Médico Policial Gabriel Angelino examinó a la víctima y diagnosticó "CAUSA MUERTE: HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN TÓRAX. SHOCK HIPOVOLEMICO". Se inició un sumario por "MUERTE DUDOSA".



Familiares y amigos de la víctima expresaron su dolor e indignación en Facebook

Publicación de MARÍA DEL CARMEN PORTILLO

Otra irreparable perdida,pregunto hasta cuando???en nuestra familia se repite la misma historia....hoy una vez mas tenemos que lamentar la muerte de un ser queridoy tenemos que revivir el mismo dolor y la misma impotencia ante tanta injusticia e ineptitud de las autoridades, una vez mas de las narices de los policías se escapa el asesino y ellos sin reaccionaar y lo más triste de esto es que si le agarran en menos de 24 hs estan libres con medidas sustitutivas firmada por un juez....y seguiremos lamentando muchas mas vidas mientras no haya un castigo ejemplar.



Hoy le tocó a ARIEL MORINIGO ESPINOLA, un niño grande,bueno, y su pecado solo fue querer divertirse como cualquier chico de su edad duele que ya no se respete la vida, duele ver como se desenfunda un arma como si fuese un celular sacado del bolsillo y sea usado para arrebatar la vida de un inocente sin tener en cuenta que es un ser humano, duele sentir como se destruye una familia entera en fraccion de segundo.



ARIEL hoy te vas de esta vida dejando un vacio inmenso y un dolor inexplicable con el cual aprenderemos a vivir, y tu trágica partida nos revivió todo lo que hemos vivido años atraspidio a Dios q nos ayude a sobrellevar tu partida, en especial a tus padres,hermanas,abuelos ARIEL MORINIGO Q.E.P.D.

ublicación de LARA DENIS

Otra luz apagada sin perdón, sin razón alguna. Que impotencia y dolor saber que ahora una vida no vale nada para otros y sin pensar del dolor de la familia, los amigos. Como pueden haber gente así que no le importe nada, que matar no sea nada, a un ser tan inocente y lleno de vida, hasta cuándo va seguir esto, por qué personas inocentes tienen que morir y personas malas andando por ahí como si nada, y las autoridades sin preocupación, luego de un tiempo ya se olvidad del dolor de los demás y dejan el caso impune o transan nomas como si nada. Ojalá paguen por lo que hicieron amigo. Que en Paz descanses. (Stop en linea)