Automovilismo: el rally de Alba Posse se posterga dos semanas

La comisión directiva de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) resolvió hoy la postergación por dos semanas del Rally de Alba Posse, prueba válida por la tercera fecha del calendario del Misionero de Rally.

La tercera fecha del rally Misionero se tenía que correr desde el viernes por los caminos vecinales de Alba Posse, pero se resolvió postergar para el 23, 24 y 25 de junio.

El presidente de la AMPyNaR Ignacio “Nacho” Allende viajó hoy a Alba Posse y se reunió con el intendente Celso Carvalho y en conjunto se tomó la resolución de postergar la fecha.

Desde hace tres semanas llueve intensamente en el Alto Uruguay y eso provocó algunos daños en algunos sectores de los caminos vecinales por donde se iba a correr la carrera, también provocaron daños en chacras y campos de la zona.

Además en las últimas horas, las autoridades provinciales renovaron el alerta por una nueva crecida del río Uruguay, ante la apertura de compuertas de represas del Brasil que volvería a hacer crecer el río Uruguay en las próximas horas.

Va recordar que la semana pasada la crecida del río Uruguay provocó evacuados en varias localidades costeras.

En ese contexto tanto desde la AMPyNaR, como desde la comuna se consideró que “no hay ánimo para ir a correr, porque hay gente que está sufriendo”.

Por todo lo expuesto se resolvió la postergación del Rally de Alba Posse para el 23, 24 y 25 de junio.



Colecta solidaria

Ante la situación que vive el alto Uruguay, la comisión directiva de la AMPyNaR resolvió también abrir las puertas de la sede para recibir donaciones y ayudar a los que más necesitan y que están afectados por la lluvia.

Las donaciones se podrán entregar desde hoy en la sede de la AMPYNaR avenida Uruguay 4159 de Posadas. La colecta será hasta el viernes en el horario de 8 a 12 y 17 a 20.30. Las donaciones recibidas serán entregadas a la municipalidad de Alba Posse el sábado 10 de junio.

“Vinimos a recorrer los caminos y vimos que hay algunos pequeños sectores dañados y donde se podrían romper nuestros autos y como queremos cuidar los autos, porque sabemos lo que sale arreglar un auto de carrera es que resolvimos la postergación. Desde la comuna van a repasar los caminos el fin de semana, donde no va a llover y así llegan mejor para la carrera”, explicó Allende.

“Pero lo más importante no es que los caminos presenten dañados, acá en Alba Posse hace tres semanas que no para llover, como en todo el Alto Uruguay, inclusive hoy llueve torrencial y el pronóstico dice que va a llover fuerte hasta el jueves y hay gente afectada por la lluvia, no solo con el camino dañado, sino también con pérdidas en los cultivos y que no puede sacar su cosecha y en ese contexto no se puede hacer una carrera que tiene que ser una fiesta. Tenemos que ser solidarios con esa gente que no la esta pasando bien”, agregó.

“Junto con la comisión directiva y la comuna de Alba Posse resolvimos abrir la AMPyNaR juntar donaciones para que después se entregue a los que más lo necesiten”, indicó Allende.

“Resolvimos esa fecha para dejar cuatro semanas hasta el próximo rally, que será en Wanda y que es lo mínimo que nos piden los equipos. Además si presentamos caminos en mejor estado, los autos se van a romper menos”, sostuvo Allende.

Fuente: prensa AMPyNAR.