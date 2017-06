Passalacqua anunció que el jueves 22 se abonará aguinaldo y Fonid

Estarán disponibles los fondos correspondientes al Sueldo Anual Complementario para sectores activo y pasivo de la Administración Pública provincial. Además, se pagará Fonid, Aportes Nacional y Provincial, Material didáctico y Garantía Salarial Marzo/2017, al sector docente.

"El jueves 22 de junio abonaremos el aguinaldo, primer semestre 2017, a los activos y jubilados y pensionados provinciales", anunció el gobernador Hugo Passalacqua a través de su cuenta de Twitter.

"Además, atención colegas docentes: ese día adelantaremos con fondos provinciales el pago del Fonid y Aporte Nacional 2017 (ex Art.9). También abonaremos Material Didáctico; Aporte Provincial 2017 (ex Art.9) y Garantía Salarial Marzo/2017", agregó el mandatario.

Por otra parte, desde la Subsecretaría de Prensa del Gobierno de la provincia, se hizo saber que los conceptos que el Estado provincial abonará el día 22 de junio a la Administración Pública y que fueron anunciados por el gobernador, no incluye "plus salarial", según se difundió de manera maliciosa a través de algunas redes sociales. Al mismo tiempo, la misma Subsecretaría alertó acerca de otra publicación que circuló en horas de la mañana del lunes, con contenido apócrifo, y que no corresponde a la cuenta de Twitter del gobernador.

