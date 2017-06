Traslado de inimputables de Loreto a un centro asistencial, "es una de las decisiones más acertadas que se han tomado"

La presidenta de la Comisión de Prevención de la Tortura, Rita Núñez, explicó que el tema fue abordado inclusive en una mesa conformada por representantes de la Justicia, del Poder Ejecutivo y de diversas entidades, dado que las personas con padecimientos de enfermedad mental o discapacidad psicosoail, deben ser atendidas en un centro asistencial. "Por razones de seguridad se las llevó a la Unidad Penal de Loreto, pero allí hay celdas y no las habitaciones de un sanatorio o centro asistencial. Y si bien hay un psiquiatra por Unidad Penal, el Servicio Penitenciario Provincial no está capacitado para atender a estas personas".

Por lo tanto juzgó como infundados los reclamos que se hicieron en cuanto a que al centro asistencial en construcción en el área de los hospitales Baliña y Carrillo iba a recibir a "presoscomunes. No es así y si biuen han cometido hechos de violencia, hemos visto que en su mayoría no son graves. Actualmente reciben tratamiento medicamentoso, pero no la completa asistencia sanitaria que debieran tener".

Destacó además "la voluntad política de atenderlos como se debe. Nosotros seguiremos monitoreando todo el proceso, porque es cometido de la Comisión ver también la situación en que se encuentrans las persoans en condiciones de encierro".