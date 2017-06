Adicciones: concientizar al trabajador que su cuerpo es su único capital y debe cuidarlo

Es una de las propuestas de los talleres de prevención de las adicciones que lleva adelante la Unión Obreros de la Construcción, y en el marco del cual se llevaron a cabo actividades en Posadas este martes y el miércoles se realizarán en otras ciudades de Misiones. Lo explicaban el secretario generald e la Uocra-Misiones Héctor Vallejos y el especialista Claudio Rothgerber, miembro del equipo que se ocupa de esta problemática.

En declaraciones exclusivas a C6Digital Vallejos explicaba que en este caso, más que un gremio de la constitucción la entidad se transformaba en una red social que se ha planteado 4-5 años atyras encarar el problema de las adicciones en el ámbito laboral, familiar y social. "No sólo atendiendo al trabajador de la constitucción y su grupo familiar sino también abriéndose a la sociedad en general, a todos los sectores, inclusive a los chicos de la calle", consignó.

"La convocatoria es a todos los sectores también al Estado porque es un desafío que no se uede encarar en forma aislada, sino que hay que interactuar con la sociedad. Al dicho 'yo puedo' siempre le agrego: 'no puedo siempre, necesito del otro". Observó que las adicciones están vinculadas con la violencia "que no tiene género ni edad".

Por su aprte el especialista indicó que "desoués de 4 años tenemos un importante piso consolidado en UOCRA y estamos en la Agencia Nacional. Hoy ya sabemos que este no es un problema individual, ya se ha salido del concepto que se trataba de una cuestión individual y privada. Que hace a la pérdida de la cohesión, fundamental para el trabajador en la defensa de sus derechos. La droga está presente en todos los sectortes sociales con incidencia en la morbi mortalidad de los trabajadores y los excluidos. La presencia de la droga es la misma en los barrios aristocráticos que en los suburbanos pero no tiene las mismas consecuencias".

Ingresar al mundo del trabajo

Observó que en Misiones se ha avanzado positivamente e hizo notar que muchas veces la Uocra es la primera opción que tiene el joven de ingresar al mundo del trabajo y salir de otra trayectoria de vida. "Y queremos que sea también la puerta del No a la droga" y comentó que en la Provincia se ha avanzado porque la dirigencia local del gremio está comprometida y "hay ejemplaridad en la conducción. Y lo que ellos transmiten aquí, a nosotros nos facilita el trabajo".

Estadísticas

También puntualizó que mientras en el mundo las adicciones ingresaron en un amesetamiento, en la Argentina el consumo se ha triplicado. "Evidentemente algo hicimos mal. Llegamos a un punto en el que dejaron de hacerse estadísticas por el crecimiento del consumo, la UCA las siguió ahciendo y ahora el Gobierno comprometió para este mes de junio un informe nacional para ver cómo estamos".

Explció que la Uocra, por ser un gremio, no hace estadísticas, pero sí puede mostrar que ha disminuido el nivel de accidentes. "Y no queire decir que la droga sea la causante única. Pero es evidente que hay una incompatibilidad entre el trabajo de la construcción y las drogas. Porque producen acostumbramiento, inducen a la sobrecarga de trabajo. Por eso le decimos al trabajador que su cuerpo es su único capital, la única chance que tienen ellos y sus hijos de ascenso social. El cuerpo es el mejor aliado cuando avisa que nos estamos pasando. La droga lo impide y vemos que los chicos siguen bailando 30 ahoras en el boliche sin darse cuenta que el cuerpo es el mismo., Después tenemos en los hospitales infartos masivos en jóvenes de 25 años".

Hablar en forma directa

El especialista dijo que la campaña emprendida por la UOcra tiene contenido político en els entido que su secretario general gerardo Martínez decidió dar batalla contra la droga y le valió que presentaran al gremio y su conducción como "un grupo de faloperos. Hubo que afrontar grandes titulares de los diarios Clarín y La Nación. pero ahora, al término de todos estos años, podemos mostrar resultados. Inclusive creemos que éste es un camino a seguir y ojalá en todos trabajos y profesiones se tomaran decisiones como ésta".