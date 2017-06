A la caída de las ventas se sumaron las intensas lluvias y la industria maderera estará sin rollos

Lo comentaba el secretario de Amayadap, Daniel Marangoni, explicando que la situación crítica se debió a que mientras en años anteriores habían caído las ventas en el mercado externo, el año pasado y éste lo hicieron en el mercado interno. "Y ahora que empezaba a registrarse una pequeña reactivación, las lluvias complicaron todo. pensamos que la semana que viene los aserraderos van a estar sin rollos", añadió

Igualmente señaló que las protestas que se vieron en Montecarlo, inclusive con el corte de ruta por parte de trabajadores obedecían "a la situación puntual de una empresa que antes estaba dedicada exclusivamente a la exportación y que en los últimos años se volcó al mercado interno en la fabricación de pisos. Cuando cayó la construcción también los pisos de madera".

Y entre las actividades de la entidad manifestó que "la semana próxima nos vamos a reunir con funcionarios de Industria de la Provincia y de la Nación para presentar un pland e labor, en razón de que el Gobierno nacional se propone destinar un porcentaje del Fondo de la Soja, que hasta ahora se destinada a lo social, a lo productivo. Y nosotros pensamos que podría usarse para difundir y promover el uso de la madera".

En cuanto a las casas chinas dijo que es materia de seguimiento. "No preocupa porque serían 14 mil viviendas en dos tandas durante el año, pero no estamos seguros que sean de madera. Y ese volumen es muy chico para el déficit de 3 millones de viviendas que tiene el país.Pero seguiremos atentos, para ver si no se amplía el volumen o hay alguna otra modificación".

Fuente: canal4eldorado.com