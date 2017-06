“Debemos empezar a tratar el tema con menos frivolidad. Los pibes se están muriendo. No los hijos de Sofía Gala, que se fuma un porro, sino los pibes que viven en la pobreza. Y la droga ahí no es igual a la de un barrio acomodado, donde entrás y salís”, reflexionaba Claudio Mate Rothgerber.

“Un pibe que apaga sus luces con el porro, no tiene destino. Si no estás calificado no tenés destino, además, en un mundo como el que se viene donde no se necesita manoi de obra para generar riqueza.. Es estar condenado a la miseria y a la indigencia, ni siquiera a la pobreza. Las tres empresas que más riqueza generaron son Google, Facebook y Apple, que no toman mano de obra. Lo dice el papa (Francisco) en su encíclica”, añade.