Miljugadas está fuera de la ley, señalan desde el Iplyc

Tras el comunicado de prensa emitido por Miljugadas SRL, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IplycSe) desmintió que la empresa tenga licencia vigente ya que la misma fue extinguida por decisión de la propia Lotería de Misiones “por haber incumplido con sus obligaciones contractuales”.

Desde el organismo regulador de los juegos de azar negaron que Miljugadas “funcione legalmente porque la página con la que se promocionan opera con dominio .com, que es internacional, y no un dominio nacional que es el .ar”, que es otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por NIC Argentina.

El Iplyc SE sostiene que “falta a la verdad al manifestar que la Justicia validó el contrato porque si así fuera, estarían trabajando con la página .com.ar, y no lo están haciendo. Esto quiere decir que no es una página registrada en Argentina. También mienten cuando dicen que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

“El contrato no fue validado por la justicia y, además, la página .com no está registrada en Argentina, por lo tanto no es legal”, resumió el subgerente de Asuntos Legales del Instituto, Daniel Esperanza, quien recordó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Instrucción N°1, de Posadas, a cargo de Amalia Spinatto.



Oberá, 5 de junio de 2017.-

Ref: Comunicado de Prensa

Por medio de la presente nos dirigimos a Ustedes a fin de aclarar las injustificadas acusaciones del Sr Presidente del IPLyC de Misiones, Eduardo Torres. Miljugadas SRL no tiene conocimiento certero de ninguna acción penal en su contra mencionada en conferencia de prensa por el Sr. Torres. También desconoce irregularidades en la explotación comercial. Por el contrario, Miljugadas actúa conforme a la ley y dentro del marco del Contrato de Concesión vigente.

Miljugadas SRL opera desde hace años con licencia otorgada para tal fin, con contrato vigente validado por la justicia. Motivo por el cual la empresa paga sus impuestos, mantiene todas sus obligaciones al día, y da trabajo a familias misioneras.



No solamente Miljugadas SRL, a través de su sitio miljugadas.com, está orgullosa de promocionar eventos deportivos, y patrocinar a deportistas misioneros, sino también, es política de la empresa ayudar al desarrollo deportivo y cultural de la provincia.



Miljugadas SRL va a continuar con sus actividades, garantizando la seguridad y la transparencia de todas sus transacciones para proteger a todos los clientes que a lo largo de los años han confiado en nosotros.

Consideramos que las declaraciones del Sr. Torres corresponden a una operación mediática y no a supuestas irregularidades que no existen



Sin otro particular.

Quinton Marshall

Presidente

Miljugadas SRL