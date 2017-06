Malarczuk: "La categoría tiene poca experiencia para correr con lluvia”

Luego del complicado fin de semana del Turismo Carretera en el autódromo Rosamonte de Posadas, Carlos Malarczuk presiente del Automóvil Club Misiones pasó por los micrófonos de Mundo Sport y Radio Splendid AM990 y comentó sus sensaciones por lo sucedido el día domingo. Brindó su explicación sobre lo sucedido y defendió al público misionero.

"Uno siempre trabaja por si va a llover en el autódromo, pero nunca lo que llovió en el momento de la final".

Comparando con el último TN que llovió muchisimo "Una carrera de Turismo Nacional se trabaja distinto, los autos son distintos, las categorías manejan otro números y comercialmente todo es distinto. La realidad que los números son grandes y si no tenés pensado bien te da un infarto. Tenemos una estadística para cubrir gastos, fue complicado todo.

"Estaba todo listo para ser un gran Turismo Carretera, por la gente que ingresó desde el jueves. El domingo no fue nadie, pero nos debíamos a la gente".

"Acá se corrió las tres series sin ningún tipo de problemas, cada uno debe hacerse responsable de lo que le corresponde. Cuando se corre la final del TC Pista, recién toma algo de conciencia de lo que yo venía anticipando que va a llover mucho. Y yo conozco cuando el autódromo llueve 50 mm en un ratito, me ha pasado en los zonales y sabemos cuando drena de forma definitiva todo en el autódromo, que no tarda mucho".

"De ahí fue un sin número de errores (no por parte del club), nadie se anticipó porque la carrera del TC Pista anuncio todo. Los pilotos indicaron que no se podía correr, me parece muy bien. Pero que pasa, el autódromo drena tan rápido que si se espera un ratito, luego se puede correr. Creo que la categoría tiene poca experiencia en correr con lluvia y se vio reflejado".

"Yo lo único que critico que no fuimos consultado para nada, la bandera roja tenía que a ver sido roja. Parar un rato, paso el horario de TV en vivo, bueno ya está tuvimos todo el fin de semana que se cubrió. Se había corrido viernes, sábado y parte del domingo para la TV".

"Si esperaba 30 m, se cumplía con el espectáculo. El compromiso con el público, creo que el comisario deportivo no tomo la decisión".

En cuanto al público: "debemos decir que desde toda la semana estamos trabajando, se dio el fin de semana con el espectáculo desde el viernes. Faltó el final".

"La gente no entendió lo que paso realmente". "Tampoco hay intención de nadie de hacerlo mal, pero no tienen experiencia en una situación como esta. Le faltó rapidez de decisión. Seguro que la próxima vez con la experiencia que tuvimos vamos a charlar distinto, porque nunca se habló en caso de lluvia como hacer pensando en el espectáculo de la gente".

"No hay conflicto, nada. Solo hacer mea culpa".

"En los zonales se permitió bajo lluvia acá en Misiones, los pilotos aprendieron. Pero siempre teniendo en cuenta las vías de escapes".