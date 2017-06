"Miljugadas está fuera de la ley"

Tras el comunicado de prensa emitido por Miljugadas SRL, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado desmintió que la empresa tenga licencia vigente ya que la misma fue extinguida por decisión de la propia Lotería de Misiones “por haber incumplido con sus obligaciones contractuales”.

Desde el organismo regulador de los juegos de azar negaron que Miljugadas “funcione legalmente porque la página con la que se promocionan opera con dominio .com, que es internacional (no puede ser autorizado por ninguna Lotería Nacional), y no un dominio nacional que es el .ar”, que es otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por NIC Argentina.

El IPLyC SE sostiene que la empresa “falta a la verdad al manifestar que la Justicia validó el contrato porque, si así fuera, estarían trabajando con la página .com.ar, y no lo están haciendo. Esto quiere decir que no es una página registrada en Argentina. También mienten cuando dicen que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Miljugadas no paga canon, tampoco impuesto alguno porque no está legalizada en Argentina”.

“El contrato no fue validado por la justicia y, además, la página .com no está registrada en Argentina, por lo tanto no es legal”, resumió el subgerente de Asuntos Legales del Instituto, Daniel Esperanza, quien recordó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Instrucción N°1, de Posadas, a cargo de Amalia Spinatto.