A Macri le preguntaron si le preocupa la candidatura de Cristina

Durante la conferencia de prensa en Corrientes, el presidente Mauricio Macri fue consultado sobre la probable postulación de CFK en las legislativas. La candidatura de la jefa del kirchnerismo desvela a todo Cambiemos.

Sin anuncios de importancia, Mauricio Macri visitó la ciudad de Corrientes básicamente para vincular su rostro a la victoria que tuvo Corrientes en las elecciones del domingo pasado.



Tras un acto con jubilados respondió preguntas en una conferencia de prensa y una de ellas fue si le "preocupa" la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, quien podría encabezar las listas de la provincia de Buenos Aires.

"Tiene todo su derecho (a presentarse), no me preocupa", dijo y continuó: "Lo que me preocupa es qué puedo hacer para que el futuro de los argentinos sea mejor".

Sobre el resultado de las elecciones, el presidente se mostró confiado en que el oficialismo lo va a hacer "muy bien". "La mayoría va a ratificar este rumbo", aseguró.

"Ella está convencida de un montón de cosas que le han hecho mucho daño a la argentina. Haber hipotecado al país al no tener energía, infraestructura y haber dejado que se genera la inflación, que es un impuesto perverso que le roba a la gente parte de su trabajo", opinó el mandatario de la gestión que más inflación ha generado desde la devaluación del 2002.

diarioregistrado.com