Estiman que en dos o tres años se duplicará la población mundial de diabéticos

En tal sentido, instan a llevar una vida saludable para prevenirla. Desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informaron sobre las causas, detección y prevención de una enfermedad que viene avanzando en la población. Se trata de la diabetes, es una patología crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en sangre (glucemia).

Al tiempo que agregaron la diabetes puede dañar las arterias y algunos órganos. Si no se trata adecuadamente, estos niveles alcanzan valores excesivamente altos, dando lugar a las complicaciones agudas (a corto plazo): hipoglucemias- cetoacidosis diabética- coma diabético o crónicas (a largo plazo): retinopatía diabética- nefropatía diabética- neuropatía diabética - enfermedad vascular perisférica y en el sistema cardiovascular.

En este marco, declararon que la población mundial de diabéticos (inclusive Misiones) se está expandiendo, por lo que en dos o tres años se duplicará).

También se refirieron al grupo de riesgo. Está compuesto por personas con antecedentes familiares de diabetes, hipertensos, personas con obesidad o sobrepeso.

Finalmente expresaron, en Misiones existe una alta demanda de pacientes con diabetes.

¿Cuáles son sus causas?

La glucosa es un azúcar que proviene de los alimentos que comemos, circula por la sangre y es utilizada por el organismo para obtener la energía necesaria para desarrollar cualquier tipo de trabajo. La causa de la diabetes es una alteración en la producción o el funcionamiento de la insulina por el páncreas.

La insulina es una hormona que fabrica el páncreas, cuya misión es facilitar la entrada de los azúcares desde la sangre a las células. Cuando no hay insulina como en los diabéticos jóvenes (Tipo 1).

La diabetes tipo 1 comienza generalmente antes de los 30 años. Su tratamiento requiere seguir un plan de alimentación adecuado y la aplicación de inyecciones de insulina.

O cuando no funciona correctamente, como ocurre en los adultos (Tipo 2). La diabetes tipo 2 es su forma más común. Si bien suele presentarse después de los 40 años, el comienzo de la enfermedad se observa en forma cada vez más frecuente en adolescentes y jóvenes. Este tipo de diabetes suele ser consecuencia del sobrepeso, obesidad, la mala alimentación y la falta de actividad física. El azúcar no pasa de la sangre a los órganos y el funcionamiento es deficiente. Al tiempo, el azúcar se acumula en la sangre en cantidades superiores a las normales, apareciendo hiperglucemia. Cuando la glucosa en sangre es muy alta, el organismo no puede retenerla, por lo que la elimina por la orina: glucosuria.

En un paciente mal controlado o no tratado aparecerá hiperglucemia y glucosuria.

La causa más frecuente de la Diabetes Mellitus es la producción insuficiente de Insulina por el páncreas, en general en sujetos con obesidad abdominal y sedentarios en donde se establece insulinoresistencia.

¿Cómo se detecta?

El estudio de diabetes se realiza mediante la medición de la glucosa en sangre y en ayunas (glucemia basal) y se recomienda en las siguientes circunstancias:

En todos los individuos mayores de 45 años, y repetir cada 3 años mientras sea normal. En población más joven cuando existan factores de riesgo.

Cuando aparezcan síntomas o signos que sugieran diabetes: poliuria (orinar mucho), polifagia (aumento del apetito), polidipsia (beber mucho por sed), pérdida de peso, retinopatía, proteinuria, infecciones urinarias de repetición, infecciones cutáneas de repetición.

Cuando el nivel de glucosa plasmática en ayunas está entre 110 y 125, hay que repetir la glucemia y si persiste, realizar un test de Tolerancia Oral (75 g de glucosa disuelta en 300ml de agua que se ha de tomar en 3-5 minutos).

Pacientes con antecedentes de Hipertensión arterial o trastornos del colesterol.

¿Cómo se puede prevenir?

Para la diabetes tipo 1 no existe ningún método eficaz por el momento.

En cambio, está comprobado que la de tipo 2, que es la que aparece con más frecuencia, al estar relacionada con la obesidad se puede tratar de evitar en gran medida adoptando unos hábitos de vida saludables:

-Aumentar el consumo de frutas y hortalizas

-Evitar los alimentos con alto contenido en sodio (fiambres, embutidos, aderezos, productos de copetín, quesos, etc.)

-Cocinar sin agregar sal. Reemplazarla por perejil, albahaca, tomillo, romero y otros condimentos.

-Realizar 6 comidas diarias: 4 principales y 2 colaciones

-Consumir carnes rojas o blancas (pollo o pescado) no más de 5 veces por semana.

-Cuidar el cuerpo y evitar el sobrepeso.

-Sumar al menos 30 MINUTOS diarios de actividad física de manera continua o acumulada: usar escaleras en lugar del ascensor, caminar, bailar, etc.

-Mantener un peso adecuado.

- Y muy importante, no fumar. Incluso pocos cigarrillos por día son muy dañinos para las arterias, en especial para las personas con diabetes.