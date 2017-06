Varios vehículos secuestrados en megaoperativo integral de seguridad en la zona de Aristóbulo

Entre las 16 y las 23 se llevó a cabo en jurisdicción de Aristóbulo del Valle el denominado “Mega Operativo Integral de Seguridad”. Como resultado, dos personas fueron detenidas por infracción a la Ley XIV Nº 5, un demorado en averiguación de sus antecedentes, nueve vehículos secuestrados y 12 moto vehículos por falta de documentaciones habilitantes para la circulación. Además labraron 30 actas de infracción a la Ley nacional de Tránsito y retuvieron 14 licencias de conducir. Controlaron documentaciones de 157 rodados e identificaron a 219 personas.

Se desplegaron recursos humanos y material logístico (automóviles, moto vehículos y cuatriciclos) pertenecientes a la Unidad Regional XI, Comisaria Campo Grande, Comisarias Seccional Primera y Segunda, División Comando Radioeléctrico A. del Valle, Comisaria de la Mujer, Comisaria de 25 de Mayo, Comisaria Alba Posse, División Comando Radioeléctrico de Santa Rita, Comisaria Colonia Aurora, División Seguridad Vial y Turismo A. del Valle, y las Divisiones Investigaciones, Toxicomanía, Verificación Automotores, Policía Científica, Biosystem, y Video Vigilancia de A. del Valle.



Estuvo íntegramente supervisado por el Señor Jefe de Unidad Regional XI, Comisario Mayor MARIO HUGO PINTOS con el apoyo de los Jefes de Divisiones y Comisarias antes mencionadas.



Abarcó el casco urbano y suburbano de esta localidad más precisamente los denominados barrios Samaritano, Unido, Hospital, Norte, Municipal, Lisoski, Eva, 60 viviendas, 100 viviendas, YPF (Ex Km. 1200) Picada Propaganda, Ex. K. 1209 (actual 933), Picada Paraguay. En Salto Encantado (zona urbana), barrios Gross, 1º de Mayo, 26 viviendas. Colonia Cerro Moreno, Picada Libertad (Ex. K. 1214).



Se adoptaron dispositivos de patrullaje de infantes, recorridas con móviles, controles viales, controles de expendios de bebidas alcohólicas en bares y comercios, control de documentaciones de vehículos e identificación de personas.