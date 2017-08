Paso: Frigerio estará en Eldorado, en el cierre de campaña de Cambiemos 

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, participará el jueves del acto que está previsto realizarse el jueves en el Centro Paraguayo de Eldorado, a partir de las 18. Acompañará a los candidatos de la alianza PRO-UCR para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias a llevarse a cabo el domingo próximo. En tanto, referentes de Cambiemos expusieron sus propuestas en Oberá y Campo Viera

Los pre candidatos a diputados nacionales del Frente Cambiemos, Luis Pastori, Gabriela Szyszko y Mariana Tiny Jaquet, dialogaron por la mañana con medios de comunicación de Oberá y Campo Viera. Durante el mediodía dialogaron con vecinos en la Plaza La Equidad.

Este martes 8, los candidatos a diputados nacionales del Frente Cambiemos en Misiones, Luis Pastori, Gabriela Szyszko y Mariana “Tiny” Jaquet, brindaron una conferencia de prensa a los medios de comunicación de Oberá, y visitaron medios de comunicación del Municipio de Campo Viera. Durante el mediodía además, los candidatos junto a referentes de Cambiemos de Oberá dialogaron con vecinos en la Plaza La Equidad, donde se encontraba una “mesita” a cargo de militantes y voluntarios difundiendo las propuestas y votos de Cambiemos, y recibiendo consultas sobre el padrón electoral.

Los candidatos del Frente Cambiemos agradecieron a los vecinos que en está corta campaña los recibieron en las distintas actividades organizadas en Oberá, y pidieron el acompañamiento de los obereños. “Estamos pidiéndole a los misioneros que nos acompañen con su voto, para sumar a Misiones a este cambio que ya empezó a nivel nacional en 2015” afirmó Pastori.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo que en el 2015 no se dio, hemos dejado diferencias y estamos unidos en post de un interés mayor, brindando al pueblo misionero una muy buena oferta electoral, por eso pedimos el acompañamiento este 13 de agosto para que juntos hagamos de Misiones un lugar mejor para todos” dijo Szyszko.

“Seguimos presentando proyectos más allá de la campaña, y seguimos peleando por los derechos de todos los obereños, para que sea una ciudad más justa e inclusiva, eso es lo que nos mueve, y lo vamos a seguir haciendo más allá de las elecciones” manifestó Jaquet.

Consultas de periodistas

Entre las diversas consultas que realizaron los periodistas a los candidatos, una de ellas estuvo referida a los debates en torno al costo laboral y en ese sentido Pastori precisó “las contribuciones patronales están un 60% promedio más altas que el resto de los países de la región, y la consecuencia de esto es que ha generado un alto porcentaje de trabajadores “en negro”. En Misiones casi el 50% de los trabajadores no está registrado en el mercado formal de trabajo, y eso es una desgracia en términos sociales. Lo que queremos reformular es el costo laboral, bajarlo para poder así “blanquear” a un gran sector de los trabajadores argentinos que hoy no gozan de derechos sociales ni laborales. Bajar el costo laboral no significa eliminarlo, ni tampoco reducir la recaudación de las contribuciones sociales, todo lo contrario, el objetivo es ampliar la base de recaudación con la incorporación de ese 40% de los trabajadores que al estar en el mercado informal, no están realizando ni recibiendo aportes para la seguridad social”.

Agenda de miércoles y jueves

Durante este miércoles, Pastori estará visitando medios de comunicación y dialogando con vecinos en las Plazas donde se encuentran las mesas móviles de Cambiemos en San Vicente, 25 de Mayo, y El Soberbio.

El jueves por la mañana Pastori dialogará con medios de San Pedro, y por la tarde participará del acto de cierre de campaña junto al candidato a senador Humberto Schiavoni y al ministro del Interior Rogelio Frigerio en un acto en el Centro Paraguayo de Eldorado a partir de las 18:00 horas.