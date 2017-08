Por la suba del dólar, los supermercados aumentan sus precios 5% en promedio

Los precios en supermercados de todo el país registraron aumentos promedio del 5% durante el último mes, como consecuencia de la sostenida suba en la cotización del dólar, según confirmó el vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, Fernando Aguirre. "La gran mayoría de nuestros proveedores vienen con listas de precios con aumentos promedio del 5%. Entonces, el fabricante trae incrementos y eso es muy difícil que no llegue a la góndola", justificó el dirigente.

En declaraciones a radio El Mundo, Aguirre reconoció que las ventas de los supermercados "son muy bajas", por lo cual aclaró que " a nadie se le ocurriría mover los precios por sí mismo".

Según dijo, "todos los productos están teniendo algún tipo de aumento. Se esperaba que la suba del dólar tuviera efecto sobre los precios de la canasta básica. Y algo de eso está pasando".

Los aceites y artículos de limpieza, registraron un aumento promedio del 8% en los últimos 30 días y fueron los productos que más aumentaron; los lácteos se incrementaron en un 5%.Con relación a la inflación, Aguirre comentó: "Va a ser difícil llegar a la pauta inflacionaria de este año (17%, de acuerdo con lo fijado por el Banco Central)".

No obstante, admitió que "hay una baja importante, que es la mitad de la inflación del año pasado"."Es una baja no tiene nada que ver con las medidas que eran muy habituales en la Argentina, como poner listas de precios máximos o congelar precios. Esas son medidas que en el fondo significan solo salir del paso. Son efectivas a corto plazo, pero después no sirven para nada", enfatizó.

En ese sentido, resaltó que "la baja de la inflación que ha habido es bastante sustentable. Pero si sube el dólar como subió, eso se va a los precios". Para Aguirre, "combatir la inflación no es nada fácil y mucho menos si se trata que eso no llegue de manera furibunda al poder adquisitivo de la gente".