Closs: la inmensa mayoría de los argentinos, hayan votado o no por el cambio, hoy saben que no están mejor que antes

El diputado nacional y pre candidato a Senador, Maurice Closs, opinó que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias van demostrando un fracaso como mecanismo para seleccionar candidatos. En este sentido, señaló que no porque la ley respectiva que la estableció sea mala sino porque las fuerzas políticas resuelven hoy sus internas. Y mencionó a modo de ejemplo, el tema del tiempo en que se realiza. La campaña arranca y termina en determinada época. "En eso los gobiernos entendimos que no se puede usar el acto oficial para campaña. Eso se fue aprendiendo y por sobre todas las cosas el control del financiamiento es interesante", apuntó.

Closs señaló que hoy en día un candidato piensa antes de poner una gigantografía en determinados lugares a modo de publicidad porque después tiene que explicar a la Justicia Federal de dónde sacó el dinero para instalarlo. "Porque tiene que rendir los gastos de campaña", agregó.

Para el ex gobernador, mientras las Paso no están sirviendo para elegir candidatos porque en definitiva los espacios políticos los dominan y determinan por consenso "sí está sirviendo para ordenar los procesos electorales".

"Como sistema, el sistema de las Paso no es ni bueno ni malo sino sumamente perfectible. Y en esto de ir mejorándola seguramente lo que habría de tratar de trabajar es en la obligatoriedad cuando no hay más de una lista en un espacio político", reflexionó Closs.

Al hacérsele notar que esta vez la Renovación -en el gobierno provincial desde el 2003- no tiene un aliado político como sí lo tuvo durante los años del kirchnerismo, el candidato del Frente Renovador de la Concordia, recordó que hubo un escenario parecido en 2007 cuando el Gobierno nacional en ese entonces era el Frente Para la Victoria "el dueño de la pelota". "Ahí ganamos las elecciones, cuando fui electo Gobernador (mientras que el FPV tenía su propio candidato en Misiones para el cargo). Ahora la situación era distinta porque nosotros, si bien tenemos un buen relacionamiento en términos institucionales con el Gobierno nacional, hoy sí claramente formamos parte de un espacio distinto y Cambiemos hace política de una forma muy diferente. Esto hace que esta elección sea muy interesante y mucho más cerrada que otras".

En otro segmento de la ronda de preguntas por parte de un grupo de periodistas, Closs dijo que no cree en las elecciones de medio término como plebiscito. "Ni del gobierno nacional, provincial ni nada que se le parezca", indicó. Argumentó que el electorado conjuga una multiplicidad de elementos a la hora de votar. "Valora las gestiones, los modos, sus expectativas y también pone en el escenario de su definición, a la hora de votar una legislativa es la palabra control", razonó.

En este sentido, el legislador nacional opinó que la gente quiere que el cambio que eligió en 2015 sea para bien pero advierte que no lo es. "Eso no hay duda. La inmensa mayoría de los argentinos, hayan votado o no por el cambio, hoy saben que no están mejor que antes" que subiera al gobierno el frente Cambiemos, advirtió.



Closs sostuvo que algunos dicen que se debe dar más tiempo al Gobierno nacional pero otros marcan la necesidad de un cambio. "Hay sectores que están necesitando más presencia del Estado porque si siguen gobernando desde una visión centralista, conservadora, no nos va a ir bien como país. Entonces - siguió- garantizando la gobernabilidad como lo hacemos, poner límites y controles. Pero no creo que las elecciones de medio término se estén plebiscitando gestiones".

"El cambio tiene cara de mucho ajuste pero de pocos resultados", remarcó.

Coparticipación y Fondo del Conurbano

Respecto al reclamo de la mayoría de los gobernadores por más recursos en concepto de Coparticipación Federal y en contra de la demanda de la provincia de Buenos Aires para la entrega de más dinero en el marco del Fondo del Conurbano bonaerense, Closs hizo notar que el presidente Mauricio Macri ya le dio 5 puntos más de retenciones a la soja y le dará 5 más en 2018, "no le dijo a (la gobernadora María Eugenia Vidal) poné vos lo tuyo. No anduvo con vueltas. Le dio. Entonces es injusto que no nos dé (a Misiones) algo ante una situación de cierre de los comercios. Cuando habla de Emsa, que cuente que subió la luz un mil por ciento. Que la boleta de Cammesa que yo pagaba como Gobernador era entre 15 y 18 millones por mes y la que paga Hugo (Passalacqua) como Gobernador es entre 150 y 180 millones. Ese es un dato objetivo", subrayó el candidato renovador.

Además, Closs destacó que hasta hace algunos años Posadas era una ciudad pujante, orgullosa, con movimiento en bares, restaurantes, en las calles donde se observaban autos con chapa patente de brasileños y paraguayos que venían a pasar un tiempo. "Y hoy es una ciudad que se despierta con la angustia de ver qué comercio se cierra y el comercio que cierra implica una desazón para el comerciante. Para el emprendedor que apostó implica la subsistencia misma. Y empieza otra cadena, que los alquileres se desploman, la ciudad va quedando fea. Las persianas se bajan, los vidrios quedan con la pintura que dice ´liquidación por cierre´, baja el precio de las propiedades", enumeró.