Paso 2017: habrá 551 mesas de votación con controles biométricos

Sobre un total de 2.610 meses habilitadas para los 894.627 ciudadanos convocados a las urnas -45 mil electores nuevos, un 5,5% más que los llamados a las urnas en las elecciones del 2015-. Lo precisaron la jueza federal con competencia electoral María Verónica Skanata y el secretario Electoral Eduardo Bonetto, en la conferencia de prensa realizada en la mañana de este miércoles, en la sede del Comando de la Brigada de Monte XII, en la que también la autoridad militar del Distrito informó sobre la seguridad por desplegar.

Bonetto explicó que se están finalizando las capacitaciones, quedando las últimas 23 notificaciones a las autoridades de mesa, por lo que está prácticamente cubierta la organización de estas primarias. En cuanto al tema del control biométrico se ha precisado que el elector deberá identificarse del modo tradicional: DNI y verificación en el renglón del padrón que tiene la mesa. Recién después se lo invita a que ponga su huella dactilar en un scanner del que estará provista esa mesa y en el cual se encuentran cargados los datos de todos los votantes de dicha mesa. Las 551 mesas con control biométrico estarán distribuidas en Posadas, Garupá, Candelaria, San Ignacio, Corpus, Montecarlo, Eldorado, Puerto Iguazú, Puerto Esperanza y Puerto Libertad.

Prueba piloto

"No puede haber contradicción entre esas identificaciones y el presidente de mesa puede autorizar el sufragio con la identificación tradicional", añadió el funcionario. Para recordar que "en estas elecciones no hay votantes extranjeros, los que sólo pueden sufragar en las elecciones municipales y si cumplen con los requisitos establecidos por la ley provincial para que puedan hacerlo".

Explicó que la sustitución de identidades en las elecciones detectadas en el pasado tal vez motivó que la Justicia Electoral dispusiera esta prueba piloto en toda la frontera Norte del país, pero más allá de aquella situación se trata de un modo de confirmar la huella dactilar de los electores y sumar a quienes no están identificados de esta forma.

Escrutinio sencillo

También se estimó que este escrutinio será más sencillo que en las anteriores Paso: ahora hay 9 agrupaciones políticas que compiten con una sola lista por agrupación. En el 2015 fue más compleja porque había hasta 3 y 4 listas por agrupación, lo que complicaba a las autoridades de mesa en cuanto a los cómputos. Por lo que también será ahora más expedito el resultado.

No hay consulta por maltrato animal

Asimismo se señaló que no hay ninguna consulta sobre un presunta ley referida al maltrato animal. "De hecho no puede haberla en una elección nacional. Y hay que advertir al elector que cualquién elemento que incluya en el voto ajeno a la consulta anula el voto. Lo hace inválido.

Distinto es el voto en blanco, cuando el elector no hace una opción y por lo tanto el sobre no contendrá ninguna papeleta electoral. Ese voto es igualmente válido en el cómputo".

Denuncias

Como es habitual las denuncias de presunción de irregularidades pueden hacerse a las autoridades de mesa y a los funcioanrios electorales, en tanto que las relativas a delitos a las autoridades policiales.

Los presidentes de mesa cobrarán un estipendio fijado en 600 pesos a los que se suman los 450 pesos correspondientes a la capacitación.

El voto es obligatorio y quien no puede sufragar debe justificarlo en un lapso de 60 días posteriores al comicio. Si no lo hace es pasible de pagar una multa de 50 pesos, que es acumulativa para cada elección. El Registro de Infractores "funciona muy bien y en forma automática incorpora a quien no justificó su voto", explicó Bonetto recordando que esta condición de infractor entorpece posteriores actuaciones del interesado en la administración pública e inclusive en el ámbito de las Universidades".