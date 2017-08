Closs dijo que en los últimos años la Argentina anda "como naranja en palangana"

El diputado nacional y pre candidato a Senador por la Renovación, Maurice Closs, dijo que el Gobierno nacional pretende que el ajuste lo hagan las provincias por una cuestión centralista. En tal sentido, sostuvo que también se trata de la visión ideológica sobre cuál debe ser la función del Estado. "Para ellos debe funcionar con mucho menos plata porque debe prestar menos servicios. Distinto a lo nuestro -observó- que mientras ellos sacan recursos de la educación, por ejemplo el Progresar, Misiones implementa el Boleto Estudiantil" gratuito, acotó.

Closs consideró que Argentina necesita un nuevo pacto fiscal "porque es como que las cosas se desnaturalizaron y todo el mundo le pide demasiado al Estado y el Estado, que prácticamente regalaba la luz hasta hace dos años, se hizo cargo de muchas cosas y las cosas no son gratis, todo se paga y se paga vía impuestos".

En esta línea indicó que la presión fiscal argentina quedó muy alta y eso hace que no vengan inversiones y no haya competitividad. "Argentina no crece hace 6 o 7 años. No es que no crece con Macri, no crece de manera sostenida desde 6 o 7 años", insistió.

Para el ex gobernador, se debe discutir un pacto fiscal "serio", donde se pongan coincidencias mínimas de cuáles son los impuestos a cobrar, cómo se van a repartir entre Nación y Provincia y cuáles van a ser las responsabilidades de ambas.

El legislador nacional agregó que ese pacto les permitiría a los gobiernos futuros moverse tanto a la derecha como a la izquierda "pero no como naranja en palangana como andamos en la Argentina de los últimos años sino mucho más acotado el margen. Y ahí hacer un debate de fondo. Y eso yo lo voy a plantear fuertemente en el recinto de la Cámara de Senadores, en el pasillo, con todos los colegas", enfatizó.