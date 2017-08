En la recta final: una campaña con gusto a poco

El comentario más recurrente en el mundo politizado es que las campañas tuvieron gusto a poco. Que hasta la izquierda apareció más cercana a una reivindicación economicista, que una propuesta revolucionaria. Son los signos de los tiempos: como diría el colega Ricardo Rouvier, estas elecciones las ganó Bauman (desde la tumba). El análisis corresponde al analista político Carlos Fara

Veamos las claves de la semana y el pronóstico del tiempo:

1. 1. El gobierno muestra capacidad de reacción: ya lo había mostrado con la subida del dólar; estos últimos 7 días se preocupó por el comportamiento de los precios en los supermercados, siendo que esa viene siendo una bandera de Massa. La inflación no cede y la expresión “la plata no alcanza” se convirtió en una expresión recurrente en los sectores medio bajos que Cambiemos pelea con Massa.

2. El mensaje del gobierno no está llegando? A juzgar por las oscilaciones de los estudios en el último mes el oficialismo tiene espacio para crecer y acercarse a Cristina, pero se está quedando corto. Quizá por la decisión estratégica de mantener un tono light de “trabajando juntos, en equipo”, le cuesta sacudir a un determinado segmento que está más afligido por su cotidiano, que por observar el balance positivo que quiere transmitir el macrismo.

3. Cómo se capturan votantes de Massa? Es el segmento menos politizado y más volátil de los 3 principales en la provincia de Buenos Aires. Rechaza la corrupción K, pero no se lo moviliza con argumentos republicanos. Es una clase media baja, o bajo alto que dice “hay poco laburo, no me alcanza la plata, y encima te afanan en cualquier lado”. Está más orientado a que le digan algo concreto.

4. Por qué no se diluye Massa? Se explica por lo desarrollado en los puntos 2 y 3. Se llega al final de la campaña con una Cristina pidiendo votar contra el ajuste de Macri y un gobierno que se ha abrazado al “no aflojemos”. En el medio existe al menos un 25 % que pide cosas más terrenales. La campaña –sin grandes novedades- logra persistir con la misma fórmula con la que logró su 21 % nacional: propuestas sobre temas de máxima preocupación popular.

5. La grieta vende: no, la grieta es un tema de la política, no de la gente. Con su spot, Massa y Stolbizer regresan a la lógica de 2013 con “Argen – tina” que ya no funcionó.

6. Cristina no aparece: más allá de las consideraciones republicanas sobre la estrategia de la ex presidenta, es acertado no saturar a su público potencial. Menos con todas las noticias sobre la supuesta corrupción K dando vuelta por los medios. Si es curioso o no, no es un tema del análisis político: lo que se debe examinar es si funciona o no. Lo que sí corre el riesgo de que su imagen de fortaleza se diluya un poco, resignando votos hacia Randazzo y la izquierda.

7. Randazzo se mantiene a flote: era todo un interrogante si podría sobrevivir a un escenario que pintaba para polarización. Está oscilando entre los 7 y los 8 puntos de votos. Si bien su eje de campaña –cumplir- no luce muy entusiasta, al menos conservó un look fresco, no contaminado.

8. Cambiemos empezó tarde su campaña? Está claro que Bullrich no le está poniendo ningún valor agregado a la campaña oficialista. Pero eso fue una decisión estratégica, no algo azaroso. Ahora dentro del macrismo hay algunas dudas sobre el timing que llevaron al definir una campaña corta. Eso hizo también que el escenario no calentara del todo, sumado al desistir de polarizar con CFK.

9. Habrá efecto Vidal? Lo que se plebiscita es la gestión de Macri, no de la gobernadora. Ya sucedió 2 veces (1997 y 2013) en que el gobernador bonaerense tenía una alta aprobación de gestión, y eso no alcanzó para dar vuelta un resultado adverso. De modo que queda el interrogante para ser respondido el domingo.

El gobierno tiene seguros 5 distritos en la mano (Capital, Santa Fe, Jujuy, Mendoza y Corrientes), con algunas buenas chances en Córdoba y Entre Ríos. El resto queda en suspenso.

Cuánta gente irá a votar? Se instalará el miedo a que Cristina gane? El gobierno puede declararse ganador nacional aún no ganando en la PBA? Llegamos al final sin que estas PASO “muevan el amperímetro”, diría Duhalde. Quizá, hayan sido de las más insulsas de las que se tenga memoria.

