La salida para la crisis yerbatera es el Mercado Consignatario, sostienen

Para el intendente de Andresito, Bruno Beck la responsabilidad de la crisis yerbatera "es de toda la cadena, productores, tareferos, secaderos y molinos", y la falta de una adecuada representación de los tres primeros en el directorio del instituto Nacional de la Yerba Mate. "Comenzamos el año con una super producción y terminamos el año con falta de yerba", acusó.

Y señaló que "los molinos tienen la misma problemática que todos, con el actual costo financiero no hay actividad que pueda mejorar. Los intereses son altísimos y el precio de la yerba a la salida de molino la impornen las grandes cadenas de sueprmercados. Antes pasaba inadvertindo por los warrants, pero ahora con tasas del 26-27 por ciento que son realmente usurarias, no se puede. Una salida es el Mercado Consignatario. En el Estado se dice que no hay plata, pero no es cierto porque sí hay plata para otras cosas".

Observó que "a comienzos del año le encontraban p´roblemas a la yerba mate y hasta bajaban los precios un 10 por ciento pos supuesta baja calidad. En la actualidad reciben toda la yerba que se les lleva, porque no hay".

Indicó que el Inym informó del hallazgo de un camión "transportando palitos de yerba. Pero si hicieran controles en serio verían que eso es cosa de todos los días".

Con respecto a la campaña sobre el trabajo infantil, Barreto, que también es productor yerbatero, con una chacra en Andresito, señaló: "no puedo decir que no haya existido. Yo no lo vi nunca, en mi chacra nunca un tarefero trajo a sus hijos. Pero habría que ver también que el precio que se paga es el que permite, o no, llevar alimento a la boca de los niños. Tendrían que hacer también una campaña por eso".