Centenario del nacimiento de Roa Bastos: un año "muy mágico"

Así lo define su hija Mirta Roa Mascheroni dando cuenta que la obra de Augusto Roa Bastos, su padre, ha trascendido largamente las fronteras latinoamericanas y hoy se lo conoce en China, India, países árabes, Serbia. "Con motivo de este centenario hay una repercusión muy grande que comenzó como el aleteo de una mariposa y se ha generado un movimiento y una trascendencia que está lejos de aquello que esperábamos nosotros".

Mirta, su hija primogénita y su hermano Carlos, ambos del primer matrimonio del emblemático literato paraguayo, se entrevistaron este jueves con el gobernador Hugo Passalacqua a propósito del homenaje que se le rendirá aquí, patrocinado por le Sociedad Argentina de Escritores y su filial Misiones.

En declaraciones posteriores a la prensa, la hija calificó este año como "muy mágico por un homenaje emocionante. Yo desde muy pequeña vivía en la Argentina, un país muy entrañable en el que, además, mi padre hizo la mayor parte de su obra. Por mucho tiempo creyeron que era argentino. Y creo que sí, él mismo dijo que si no hubiera nacido en Paraguay, le habría gustado nacer en Buenos Aires. Y que no entendía porqué (Jorge Luis) Borges se fue a morir tan lejos. Si él no hubiera podido entrar de nuevo a su país hubiera querido morir en Argentina. No quería morir en Europa, eso sí", observó.

Para indicar que fueron muy amigos los escritores contemporáneos, como Borges o Adolfo Bioy Casares. "Creo que fue una generación importantísima tanto para Argentina como para Latinoamérica. Dejaron una huella muy importante, porque fue un rompimiento con la literatura que se venía haciendo. Y él es uno de los artífices de esa generación. Creo que esa amistad potenció la revolución que se operó en la literatura".

La hija de quien fuera Premio Cervantes de 1989, hacía notar que esos grandes escritores "siguen siendo hoy referentes. Si bien no se reemplaza a las personas, todavía siguen representando a sus países. A la Argentina escritores como Borges o Cortázar. Paraguay no tiene tanta gente que haya trscendido sus fronteras, pero pasa lo mismo. Creo que son todos nombres imborrables".

Más adelante admitió que "cada vez nos asombramos más con los homenajes. Si bien conocíamos del impacto de su trayectoria en América y buena parte del mundo. Hoy nos sorprendemos más con la repercusión que tiene en los países árabes, en China, India. En Serbia se hicieorn jornadas literarias en su honor. Y ni hablemos de Argentina que es como un país propio. Pero llama la atención estas otras culturas. Ahora se lanzó una estampilla con motivo del centenario y la han pedido países como India".