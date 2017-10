Quieren que Misiones se convierta en Productora Legal de “aceite de cannabis” de alta calidad  

Será mediante la conformación de un Órgano Consultor para el que fueron convocados a través del comité Ejecutivo de Desarrollo e innovación Tecnológica instituciones del orden provincial y nacional para una correcta y exitosa implementación. Buscarán convenir el grado de interés en la participación y el rol de diferentes áreas del conocimiento tales como la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (Unam), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Biofábrica SA, Ministerio de Ecología y RNR, Policía de la Provincia de Misiones. Con vistas a que Misiones se convierta en "Productora Legal" y a gran escala del producto “aceite de cannabis” de alta calidad. La cita será en las instalaciones de la Universidad “Gastón Dachary” ubicada en calle Salta 1912, de Posadas, desde las 8 horas y hasta las 10, en el octavo piso de la casa de altos estudios.

Para la elaboración del Proyecto se gestionaron convenios bilaterales con organismos del Estado como el Laboratorio de la delegación Misiones de la Policía federal, el INTA, Poder Judicial de la Provincia de Misiones y mediante actas específicas con la FCEQyN de la UNaM. La provincia cuenta actualmente con las condiciones óptimas tanto de infraestructura como de recursos humanos para el desarrollo de un proyecto sostenible de producción en condiciones controladas y bajo normativas pertinentes para la elaboración, mediante el Laboratorio de Fitoproductos de Misiones (La.Fi.M) que cuenta con equipamientos de alta resolución para evaluar, caracterizar materiales y delineado el Proyecto de “Producción de aceite de cáñamo incautado para estudios pilotos en fitoproductos de uso medicinal“ aprobado por Resolución Cedit nro 055 de fecha 01 setiembre de 2017.

Dentro de este proyecto se ha propuesto realizar pruebas pilotos para ajustar el protocolo a partir de material incautado en procedimientos de operativos antidrogas. Se cuenta asimismo con recursos humanos formados e interesados en hacer disponible un producto de alta calidad y bien caracterizado desde el punto de vista médico a fin de evitar la dispersión de ofertas en el mercado desde pequeños productores con metodología de tipo artesanal.

De acuerdo al grado de avances en este sentido y de la reciente reglamentación parcial de la ley 27.350, del Poder Ejecutivo por decreto 738/2017 publicado en el Boletín Oficial, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, serían de gran utilidad médica en tratamientos como de la epilepsia pediátrica, enfermedades de Alzheimer y Parkinson, ataques crónicos de pánico y migraña, demencia asociada al HIV, como también para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, entre otros usos.

Por este motivo se convocó a una reunión con el siguiente orden del día:

Acordar participación tanto en el organismo consultor como en el proyecto de producción de aceite de cannabis de alta calidad.

Acordar la disponibilidad de fuentes de material vegetal de partida para una producción homogénea.

Este material puede provenir: -de la introducción a Misiones y ensayos de adaptación de genotipos seleccionados de: Cannabis (C. sativa, C. indica, C. ruderalis e híbridos entre especies) a partir de planes de mejoramiento bajo condiciones legales existentes en el país (ejemplo INTA Castelar-UBA), o también hay países donde existen planes de mejoramiento institucional con objetivos medicinales o cosméticos (ej, China, Austria, India, Canadá, Francia...). Este material requerirá la multiplicación de las plantas y la producción en cámaras o en viveros controlados y bajo custodia policial, como del envío de material prensado de hoja verde homogéneo y clasificado a partir de planes de mejoramiento conducidos en el país bajo condiciones legales (ejemplo INTA Castelar grupo del Dr Alejandro Escandón–UBA)

Acordar solicitud de participación o integración en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales que actuará en el ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e institutos del Ministerio de Salud de la Nación. Para poder acceder al material de estudio, es decir a las plantas de cannabis, el Gobierno autorizó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Conicet poder cultivar las plantas que serán investigadas por el equipo de este programa.

Acordar la metodología y el lugar para realizar el análisis de laboratorio para comprobar la presencia y la proporción de canabinoides y otras sustancias de potencial interés medicinal.

Acordar el marco de legalidad dentro de la legislación vigente a partir de la Ley 27.350 (Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados) para la extracción del aceite y el posterior tratamiento para la obtención de componentes aislados. Hasta el presente se utilizaba material importado bajo solicitud presentada en la oficina del Servicio de Comercio Exterior ubicada en el edificio del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), que depende de la Anmat.

Acordar posibles nuevas líneas de investigación en el desarrollo de nuevas drogas y aplicaciones de las sustancias obtenidas a futuro. Implementación de investigación con otras especies aromático-medicinales.

Potenciar la cooperación sinérgica de instituciones que pueden aportar en este proyecto (CEDIT- Biofábrica, INTA, FCEQyN).

Acordar las cuestiones legales y técnicas: La producción de cannabis está sujeta a la aprobación de las instituciones que regulan el ingreso de semillas al país, como el SENASA y la ANMAT. También considerar la patente (Internacional-1999), para la aplicación medicinal de cannabis (patente 6.630.507, NIH, EE UU) con la denominación de “Cannabinoids as antioxidants and neuroprotectants”. Esta patente cubre el uso de todos los cannabinoides naturales (en especial CBD) y sintéticos para el desarrollo de tratamientos de enfermedades neurodegenerativas y asociadas al estrés oxidativo. Esto requiere investigar la posibilidad de litigio.