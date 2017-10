Inversiones: "Posadas es la primer capital del Mercosur de la Argentina y eso hay que dimensionar"

Lo destacó en declaraciones a el empresario inmobiliario Juan Nicolás Más, de Desarrollos Urbanos. Agregó que la provincia está en posición estratégica regional y en expectante cercanía con Paraguay, "hoy meca financiera en Sudamérica". "Muchos capitales están viniendo a invertir al país vecino y obviamente también miran con buen grado a Posadas por su calidad residencial", observó.

Más recordó que hace algunas semanas recibió a un colega brasileño, de la ciudad de Santo Angelo, y le comentó su interés de venir a invertir a la capital provincial. "Queremos comprar metros cuadrados para alquilar como apart departamentos a los brasileños que vienen, paran a comer en Posadas y hacen compras en Paraguay", indicó.

Según aseveró, se debería trabajar la problemática de las asimetrías "y ver cómo podemos congeniar y complementarnos" con Encarnación.

El empresario resaltó, además, que a pesar de que los últimos dos años no fueron los mejores "nosotros no dejamos de construir". "No paramos de largar proyectos, de generar fuentes de trabajo. Hoy, entre lo que es Residencial Don Jaime, Aymará e Ipanema estamos dando de trabajar a 90 personas", enfatizó Más.