"Quiero que a Macri le vaya bien, pero estoy en desacuerdo con medidas que son inhumanas"

Barreto decía que pretende que al presidente Mauricio Macri le vaya bien en la gestión. "Lo digo como argentino, porque entonces nos irá bien a todos los argentinos". Pero advertía que criticaba seriamente medidas que a su juicio han sido "inhumanas" y afectaron "a muchas personas".

Hacía referencia concretamente a los discapacitados, pensionados, jubilados. "Nosotros como Intendentes recibimos a la gente, sabemos lo que les está pasando. Como es el caso de un jubilados de nuestra ciudad a quien se le suspendió la jubilación para ver si era correcto que la recibiera, hace ya 8 meses y se trata de un padre de familia".

En tanto que cuestionó igualmente las medidas económicas: "no estoy de acuerdo con la liberación de las importaciones como se hizo porque afectó a la industria nacional y en nuestro caso seriamente a la industria maderera. Esas decisiones hicieron estragos. Lo mismo que los tarifazos. No digo que no hubiera que actualziar tarifas pero no así. Se afectó a las industrias, los comercios y la economía familiar".