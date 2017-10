Básquet: derrota misionera en el debut

El seleccionado misionero cayó en su primera presentación en el Argentino U-13 que se disputa en Córdoba. Fue caída ante Rio Negro por 64-38. Este miércoles el representativo de la tierra colorada se enfrentará al local.

La zona B del 17no Argentino de Selecciones que se juega en Embalse, es sin dudas una de las más competitivos y vistosas, con un condimento especial: Córdoba participa en él.

Si bien los cordobeses son los candidatos a ser primeros en la zona, Río Negro no viene con intenciones de perder nada y derrotó a los de la tierra colorada 64 a 38.

Valentino De Luca, con 20 puntos, fue el goleador rionegrino y del partido mientras que Hernán Caballero, con 11, fue el más destacado en el perdedor.

Este miércoles, Misiones jugará con Córdoba, que aplastó 93 a 23 a San Luis, a partir de las 11.

Misiones luchó y por momentos tuvo buen juego pero no le alcanzó. San Luis buscó pero dejó mucha ventaja en cuestiones de talla. De esta manera, el local quedó primero, luego le sigue Río Negro, Misiones y por último los puntanos.

La Zona B comenzó con un encuentro vibrante. Los rionegrinos enfrentaron a Misiones en un duelo de paridad física que tuvo mucha pelea aunque los sureños sacaron ventaja de 11 terminado el primer tiempo (33-22).

Los misioneros tuvieron muchas pérdidas que los patagónicos transformaron rápidamente en gol y además propusieron siempre dejar un jugador que lastime debajo del aro a la hora de armar el juego (este era casi siempre Valentino De Luca).

El conjunto rionegrino consiguió la victoria 64-38.

Córdoba arrancó con todo en el partido siguiente del grupo. La diferencia de altura con San Luis se hizo notar y pronto se pusieron 25-4 arriba. Los cordobeses sumaban buenos pases y mejores ofensivas porque no tenían una defensa del rival que contenga bien los internos.

Los puntanos intentaron, pero no tuvieron efectividad las pocas veces que llegaron al aro con claridad. Los locales ilusionaron en el debut y consiguieron el triunfo 93-23.

Estadísticas de Río Negro-Misiones

Fuente: Abril Pérez Hourcade, prensa CABB.

PLANTEL MISIONERO

Eduardo Jeleñ, Hernán Caballero, Mirko Rudzinski, Lars Carlson, Jeremías Hassan, Jorge Oviedo, Alejo González, Lautaro Sánchez, Lautaro Zervin, Guido Cárdenas, Lucas Margets y Facundo Silva.

Técnico: Guido Juliani. Asistente: Lucas Grasso.

PROGRAMACIÓN

Segunda jornada

Miércoles 11:

09.00hs – Zona B: San Luis vs Río Negro

10.00hs – Zona A: Neuquén vs Santa Fe

11.00hs – Zona B: Misiones vs Córdoba

13.00hs – Zona D: La Pampa vs Entre Ríos

14.00hs – Zona A: Sgo. del Estero vs Corrientes

15.00hs – Zona D: San Juan vs Mendoza

16.00hs – Zona C: Salta vs Chaco

17.00hs – Zona E: Tucumán vs Buenos Aires

18.00hs – Zona C: Chubut vs FeBAMBA

19.00hs – Zona E: Catamarca vs La Rioja

Tercera jornada

Jueves 12:

09.00hs – Zona A: Neuquén vs Sgo. del Estero

10.00hs – Zona C: Chubut vs Salta

11.00hs – Zona A: Santa Fe vs Corrientes

13.00hs – Zona B: Córdoba vs Río Negro

14.00hs – Zona E: Tucumán vs Catamarca

15.00hs – Zona B: Misiones vs San Luis

16.00hs – Zona E: Buenos Aires vs La Rioja

17.00hs – Zona C: FeBAMBA vs Chaco

18.00hs – Zona D: La Pampa vs San Juan

19.00hs – Zona D: Entre Ríos vs Mendoza

Fuente: Abril Pérez Hourcade, prensa CABB.