Juegos Evita: así compite Misiones en la segunda jornada en Mar del Plata

Desde muy temprano se puso en marcha la competencia de las diferentes disciplinas en los Juegos Nacionales Evita 2017 en Mar del Plata. Nutrida presencia misionera, para la segunda jornada de disputas.

Éste es el cronograma de actividades de la segunda jornada de los Juegos Nacionales Evita 2017, con más de 800 misioneros en plena competencia:

- ACUATLON: de 9 a 15 en el Natatorio Emder (Avenida Juan B. Justo y calle de los Jubilados).

- AJEDREZ SUB 14 Y 16 INDIVIDUAL: de 8 hasta las 12 y de 15 a 18 en el Estadio José María Minella (Avenida de las Olimpiadas y Ortiz de Zarate)

- AJEDREZ SUB 14 Y 16 POR EQUIPO: de 8 hasta el mediodía y de 15 a 18. En el Estadio José María Minella. (Avenida de las Olimpiadas y Ortiz de Zarate).

- ATLETISMO: de 8 a 12.15 y de 16 a 18.30 en la Pista Ember sobre Avenida Juan B Justo y calle Los Jubilados.

- CANOTAJE: de 9.30 a 16.30 en Punta Mogotes.

- CICLISMO: de 9 a 17 en Punta Mogotes.

- CICLISMO DE MONTAÑA: de 13 a 14.30 en Punta Mogotes.

- BASKET 3X3 FEM. SUB 14 vs La Pampa a las 12.20

-BASKET 3X3 FEM. SUB 14 Vs. JUJUY a las 16.20

-BASKET 3X3 MASC. SUB 14 vs Córdoba: a las 14

-BASKET 3X3 MASC. SUB 14 vs Santa Cruz a las 16.

- BASKET 3X3 FEM. SUB 16 vs San Juan a las 8.20 08.20

- BASKET 3X3 FEM. SUB 16 vs San Luis a las 10.20 10.20

- BASKET 3X3 MASC. SUB 16 09.20 vs Corrientes.

- BASKET 3X3 MASC. SUB 16 11.40 vs Neuquén.

-BASKET FEM. SUB 15 vs Entre Ríos: a las 14.30

-BASKET MASC. SUB 15 vs San Juan: 8.30.

- BASKET MASC. SUB 15 vs Santa Cruz: a las 16.

- BASKET MASC. SUB 17 vs Salta a las 17.30

- BASKET FEM. SUB 17 vs Corrientes: a las 11.30

- CESTOBALL vs San Juan: a las 11.30

- FUTBOL FEM. SUB 14— LIBRE

- FUTBOL FEM. SUB 16 vs Chubut: a las 09. 40

- FUTBOL MASC. SUB 14 — LIBRE

- FUTBOL MASC. SUB 16 vs Chubut: a las 10.

- HANDBALL FEM. SUB 14 vs La Pampa: a las 09.

- HANDBALL FEM. SUB 14 vs Entre Ríos: 16.20

- HANDBALL MASC. SUB 14 vs Santiago del Estero: 16.20

- HANDBALL FEM. SUB 16 vs La Rioja: 14.40

- HANDBALL MASC SUB 16 vs Jujuy: 16.20

- HOCKEY FEM. SUB 14 vs Mendoza: las 9

- HOCKEY FEM. SUB 14 vs Neuquén: 11.20

- HOCKEY MASC. SUB 14— LIBRE

- HOCKEY FEM. SUB 16 vs La Pampa: a las 14.

- HOCKEY MASC. SUB 16 vs La Rioja: 15.45

- PELOTA PALETA vs Salta: 11.30

- RUGBY SUB 16 vs Salta: 11.55

- VOLEY DE PLAYA FEM. SUB 14 – LIBRE

- VOLEY DE PLAYA MASC. SUB 14 vs Salta: 14. 20

- VOLEIBOL FEM. ESC. SUB 14 – LIBRE

- VOLEIBOL MASC. ESC. SUB 14 vs San Juan: a las 9.

- VOLEIBOL FEM. COM. SUB 15 vs Córdoba: 15.45.

- VOLEIBOL MASC. COM. SUB 15 vs (ver Rival): a las 17.

- VOLEIBOL FEM. COM. SUB 17 vs Salta: a las 9.

- VOLEIBOL MASC. COM. SUB 17 vs Santa Fe: 10.45

- VOLEIBOL MASC. COM. SUB 17 vs Catamarca: a las 17.

- AJEDREZ –08.30

- ATLETISMO: de 8.30 a 13 y de 16 a 18.30.

- CANOTAJE SLALON 09,00 A 15,00 HS. –PUNTA MOGOTES

- ESGRIMA – 10,00 A 12,00 HS. -- CENTRO DE EX COMATIENTES—MISIONES 3172

- GIMNASIA ARTISTICA FEM. Y MASC. --- 09,00 A 21,00 HS - ESTADIO MINELLA

- GIMNASIA RITMICA de 9 a 13 y de 15 a 19.

- LEVANTAMIENTO OLIMPICO (clasificación): de 8 a 19.

- NATACIÓN: de 9 a 12 y de 17 a 20.

- OPTIMIST (regata individual): a las 10:30

- PATIN ARTISTICO: de 13 a 16.

- TENIS DE MESA POR EQUIPOS: de 9 a 13.

- TENIS DE MESA POR EQUIPOS E INDIVIDUAL: de 14.30 a 18.

- TIRO SUB 14: de 9 a 15.

- BADMINGTON FEM. SINGLE SUB 14 vs Córdoba: las 9.20.

- BADMINGTON FEM. SINGLE SUB 14 vs San Luis: a las 16.40

- BADMINGTON MASC. SINGLE SUB 14 vs La Pampa: 9.20

- BADMINGTON MASC. SINGLE SUB 14 vs Córdoba: las 16.40

- BADMINGTON FEM. DOBLE SUB 14 vs Chubut: a las 11.40

- BADMINGTON FEM. DOBLE SUB 14 vs Formosa: a las 18.40

- BADMINGTON MASC. DOBLE SUB 14 vs Catamarca: a las 11.

- BADMINGTON MASC. DOBLE SUB 14 vs Rio Negro: 18.20

- BOXEO: De 14 a 19