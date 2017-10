Básquet: el seleccionado U-13 misionero cayó ante Córdoba

La zona B del 17º Argentino de Selecciones U-13, definirá a su ganador en la última jornada de la primera fase. Río Negro y Córdoba vencieron a sus respectivos rivales y jugarán por el primer puesto el día jueves.

Los patagónicos derrotaron ampliamente a San Luis 81 a 23, mientras que Córdoba superó 67 a 51 a Misiones, que mejoró con respecto al debut, en el que cayó frente a Río Negro.

Mirko Rudzinki fue el goleador misionero, con 15 puntos, seguido por Hernán Caballero, con 14. El máximo anotar del partido fue el cordobés Lisandro Bernabei, con 20 tantos.

En la última fecha del grupo, Misiones jugará este jueves a las 15 ante San Luis, buscando el tercer lugar.

En el primer partido de la segunda jornada, Río Negro superó ampliamente a San Luis por 81 a 23.

El primer cuarto fue claramente dominado por Río Negro (22-7), que tuvo a Agustín Cortés con 8 puntos, acompañado por Ignacio Morales con 6, como destacados.

Los rionegrinos corrieron y fueron más intensos que los puntanos en ese parcial. En el segundo periodo, San Luis mejoró la defensa pero no la faz ofensiva.

Los patagónicos ganaron el cuarto por 9 a 7, con 4 puntos de Valentino De Luca. Al regreso de los vestuarios, Río Negro volvió a ser efectivo en la marca y en la presión.

El conjunto de Sebastián Falcón sacó una gran ventaja en los rebotes ofensivos y consiguió anotar 20 puntos (11 de De Luca) en 5 minutos, para totalizar el 26-7 en el periodo (57-21).

En los últimos 10 minutos, los puntanos siguieron con la toma de malas decisiones y esto fue aprovechado por los rionegrinos que alargaron la ventaja para el 81-23 final. Los destacados en el vencedor fueron: Valentino De Luca con 21 puntos y 11 rebotes e Ignacio Morales con 16 puntos y 9 rebotes.



Derrota de Misiones

En el segundo juego, se midieron Misiones y Córdoba. Los locales superaron a los misioneros por 67 a 51.

El comienzo del juego fue intenso, con muchas imprecisiones pero, a la vez, muchos aciertos de ambas selecciones. La paridad estuvo en todos lados, hasta en el resultado del parcial: 12-12.

El destacado fue el misionero Hernán Caballero con 5 puntos.

En el segundo cuarto, Córdoba aprovechó la presencia de Lisandro Bernabei (12 puntos) y Valentín Beltramo (5 asistencias) para sacar una diferencia 10 (32-22).

Luego del descanso, el encuentro continuó palo y palo. Beltramo siguió manejando bien las ofensivas cordobesas y Caballero contribuyó al goleo misionero.

El último cuarto fue vibrante: la selección de la tierra colorada logró descontar en base al goleo de Mirko Rudzinski, mientras que los locales aprovecharon los contraataques que fueron muy bien ejecutados por Amir Eluan.

Los dirigidos por Acuña se llevaron el juego con 20 puntos de Lisandro Bernabei y 14 de Amir Eluan, acompañados por las 10 asistencias de Valentín Beltramo.

Mirá las estadísticas de Córdoba-Misiones

Fuente: Matías Devincenzi @matidevin, prensa CABB.



Plantel misionero

Eduardo Jeleñ, Hernán Caballero, Mirko Rudzinski, Lars Carlson, Jeremías Hassan, Jorge Oviedo, Alejo González, Lautaro Sánchez, Lautaro Zervin, Guido Cárdenas, Lucas Margets y Facundo Silva.

Técnico: Gastón Juliani. Asistente: Lucas Grasso.



Programación

Tercera jornada

Jueves 12:

09.00hs – Zona A: Neuquén vs Sgo. del Estero

10.00hs – Zona C: Chubut vs Salta

11.00hs – Zona A: Santa Fe vs Corrientes

13.00hs – Zona B: Córdoba vs Río Negro

14.00hs – Zona E: Tucumán vs Catamarca

15.00hs – Zona B: Misiones vs San Luis

16.00hs – Zona E: Buenos Aires vs La Rioja

17.00hs – Zona C: FeBAMBA vs Chaco

18.00hs – Zona D: La Pampa vs San Juan

19.00hs – Zona D: Entre Ríos vs Mendoza