Candidata quiere acceder a una banca en el Concejo para recuperar facultades institucionales

La candidata a Concejal de Posadas por un sublema del PAyS, Mónica Santos, dejó en suspenso por unas semanas la tarea profesional en los medios de comunicación para concentrarse en su incursión plena en la política. En la entrevista con no considera que tenga el periodista tenga "u halo de santidad" o algún tipo de privilegio en la candidatura por el hecho de ser comunicadora. "Si hay alguna ventaja es el conocimiento previo que pueda tener la gente que al momento de la campaña favorece pero en la cancha se ven los pingos", observó.

En la nota periodística se autodefinió como un "animal político" y tras relatar suscintamente su historia política personal desde el regreso de la Democracia en 1983 recordó que con el transcurso de los años se afilió al peronismo. Se inclinó por la rama interna que conducía el ex gobernador Miguel Angel Alterach.

Además, a Santos el faltan 5 materias para recibirse de Abogada. Ahora la encuentra recorriendo la ciudad para acercar sus propuestas por el partido que lidera el diputado provincial Héctor "Cacho" Bárbaro.

"El periodista siempre se para desde un lugar ideológico y a mí eso no me asusta. Me parece además muy careta negarlo. En mi caso, desde que ganó Macri (la Presidencia) soy antiMacri y no por él sino por el modelo. Si está la derecha por un lado yo estoy en el otro. Eso nunca lo oculté",

admitió.

"Cacho es un tipo que más alla de que pueda caer simpático o no tiene una sensibilidad y una nueva manera de hacer política", definió.

Según comentó, Santos quiere ingresar al Concejo para desde su banca impulsar modificaciones en las ordenanzas y reformas en la Carta Orgánica Municipal. Puntualmente, la ordenanza 1.600/05 y el artículo 91 de la COM referidas a la potestad de los ediles de tener injerencia en las decisiones respecto al servicio de transporte urbano de pasajeros. "Las facultades y fiscalización tiene que volver al Concejo" Deliberante, apuntó.