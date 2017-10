Duelo de tanques y remakes en el Imax del Conocimiento

En el mundo del cine se le dice “tanque” a las grandes producciones exactamente lo que se disfrutará esta semana con IT (2D) y Bladerunner 2049 (3D) cuyas nuevas versiones regresan renovadas y han hecho honor a las versiones originales de décadas atrás.

Hay películas icónicas, de ésas intocables a las que nunca nadie debería acercarse de nuevo para no manchar su estigma con remakes, reboots, secuelas, o repeticiones sin sentido. Cada vez que sucede algo en esa línea, el 99% de las veces se termina desvirtuando un producto cinematográfico que ya de por sí era magnífico por sí mismo. Y se mancilla de algún modo su legado original.



Sin embargo, y por fortuna, hay ocasiones puntuales (ese 1% restante que confirma la excepción a la regla y que también valió para Mad Max: Furia en la carretera) en que las cosas se hacen bien o muy bien. Y esta semana tendremos dos de esos extraños casos con la nueva IT, la cual fue auspiciosamente festejada por Stephen King y que no queda en el debe respecto a la original de 1990, y Blade Runner 2049, que ha contado con la bendición de Ridley Scott, director de la original de 1982.



A continuación, otras 8 películas cuya remake no han quedado a la sombra de la original.





#8 Heat (1995)

Este es un caso particular. Heat es una remake de una película para televisión llamada L.A. Takedown dirigida por Michael Mann, es decir el mismo director de Heat. Si bien Hitchcock hizo varias remakes de sus primeras películas, no algo habitual. Mann no quedó conforme con el resultado de L.A. Takedown, más que nada porque no tuvo el corte final, así que la considera un borrador de lo que fue este clásico protagonizado por Al Pacino y Robert De Niro.



#7 Sorcerer (1977)

Si bien El salario del miedo (1953) es una gran película, la versión que dirigió William Friedkin mantiene la tensión de la historia original, pero le da mayor relevancia a los personajes y aprovecha a fondo la paleta de colores que le brinda el contexto selvático donde se filmó Sorcerer, para exaltar aún más la sensación del peligro inminente.



#6 Dawn of the Dead (2004)

El terror es terreno fértil para las remakes. La revisión de Zack Snyder al clásico de Romero fue un verdadero hallazgo. Dawn of the Dead por un lado revitalizó el sub género de zombies en le siglo XXI, y por el otro respetó el discurso social de la original, pero destacó la sensación apocalíptica y borró todas las situaciones cómicas del film original.



#5 True Grit (2010)

Si bien la original era un buen western, no pasaba de ser una más de vaqueros protagonizada por John Wayne. En la remake de True Grit los hermanos Coen encontraron en Jeff Bridges un actor que estuvo a la altura de El Duque y reforzaron las relaciones humanas entre los personajes, logrando un clásico instantáneo del género.



#4 Cape Fear (1991)

Es conocida la cinefilia aguda que sufre Martin Scorsese. Por eso no es extraño suponer que haya elegido una de sus películas favoritas de todos los tiempos como una especie de auto desafío para comprobar si estaba a la altura de sus ídolos. En vista a los resultados, se puede asumir que con Cape Fear pasó la prueba y superó a los maestros.



#3 Scarface (1983)

Fueron necesarios los talentos combinados de Oliver Stone en el guión, Brian de Palma en la dirección y la actuación más salvaje de Al Pacino para que la antigua Scarface protagonizada por Paul Muni quedara a la sombra de esta fábula sobre el poder, el dinero y la codicia.



#2 The Fly (1986)

Es posible que la clásica película de ciencia ficción protagonizada por Vincent Price se haya rodado solo para que David Cronemberg llegara 30 años más tarde y diera rienda suelta a sus todas obsesiones, ofreciendo en The Fly una de las más aterradoras experiencias que se hayan conocido sobre las deformidades del cuerpo humano.



#1 The Thing (1982)

John Carpenter fue un auténtico fanático de la original The Thing de Howard Hawks. En varias entrevistas mencionó que su intención desde el minuto cero fue reproducir la misma sensación de angustia y absoluto terror que le causó el clásico en blanco y negro la primera vez que lo vio. Demás está decir que lo logró. Y con creces.



Cartelera del jueves 12 al domingo 15 de octubre

Jueves 12

18 Hs. IT 2D (Dob.)

21 Hs. Bladerunner 2049 3D (Subt.)



Viernes 13

18 Hs. Bladerunner 2049 3D (Dob.)

21 Hs. IT 2049 2D (Subt.)



Sábado 14

15 Hs. Bladerunner 2049 3D (Dob.)

18 Hs. IT 2D (Dob.)

21 Hs. Bladerunner 2049 3D (Subt.)



Domingo 15

17 Hs. IT 2D (Dob.)

20 Hs. Bladerunner 2049 3D (Subt.)



TARIFAS

3D: $170 (menores de 12 años y jubilados $120)

2D: $150 (menores de 12 años y jubilados $100)

Personas discapacitadas y un acompañante ingresan gratis presentando certificado y DNI en Boletería



Las entradas se pueden adquirir de manera online con tarjetas de crédito y débito ingresando a imaxdelconocimiento.com.ar