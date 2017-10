Congreso: el Senado celebró que 8 provincias fronterizas adhirieron al plan 12 cuotas

La comisión de Economías Regionales, Economía Social, Pequeña y Mediana Empresa, que preside el senador nacional Roberto Basualdo, recibió este miércoles al Dr. Humberto José Vignoli, quien disertó sobre el régimen laboral en las economías regionales. Asimismo, durante la segunda parte del encuentro expuso Vicente Lourenzo, el secretario de Hacienda de CAME, sobre la adhesión de 8 provincias fronterizas (Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Formosa, Rio Negro, Neuquén, San Juan, y Mendoza) al programa “12 cuotas, todos los días todos los rubros”.

“Hoy celebramos junto la CAME que 8 provincias fronterizas se adhirieron al plan de 12 cuotas ´todos los días, todos los rubros´, y San Juan capital es una de ellas, incluyendo a los departamentos de Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia, con el objetivo de salvaguardar al comercio local ante el efecto Chile. Esta iniciativa que vengo impulsando desde el Senado, en la comisión que presido de Economías Regionales, Economía Social, pequeña y mediana empresa, en conjunto con la CAME, es una gran ayuda para que las Pymes y emprendedores puedan ser cada día más competitivos”, destacó Basualdo, durante el encuentro que tuvo lugar en el salón Eva Perón del Congreso de la Nación y contó con la presencia de Raúl Robín, vicepresidente tercero de CAME, especialistas en la temática y asesores.



“En esta comisión queremos que el empleo se multiplique, que el trabajador pueda crecer, que las leyes se puedan cumplir. Las economías regionales son parte del motor de nuestro país y necesitamos trabajar en el tema", dijo el senador, candidato de Cambiemos para renovar su banca. Y agregó: “Con las 12 cuotas falta trabajar porque aún no hay convenio con las cámaras de tarjetas. Deberían poner un poco más de voluntad las tarjetas. Tenemos que exigirle a Atacyc el beneficio a todas las localidades, ya que le estamos pidiendo a los gobernadores que quiten la retención en todo el territorio".



Por su parte, Laurenzo remarcó: "Estamos muy satisfechos y pensamos seguir trabajando en cada una de las provincias” para que esta iniciativa siga avanzando ya que la competencia con Chile y Paraguay hoy es muy fuerte”.



Asimismo, Vignoli remarcó las problemáticas que atraviesa el sector de las economías regionales en cuanto a lo laboral. Y dijo: "La legislación laboral les implica los mismos deberes tributarios a los pequeños productores que a cualquier otra empresa. Tengamos la realidad social en cuenta cuando sancionemos una ley, para que sea útil a todos".



"En las plantaciones hay que invertir intensivamente los primeros años en mano de obra sin rentabilidad. El obrero muy frecuentemente en la temporada de poda va a trabajar para no menos de 7 empresas en forma alternativa. Hay muchos problemas con los contratos volátiles en la política general de empleo, y el trabajador de las plantaciones está desprotegido porque no tiene una normativa que contemple cómo van a afectarse sus aportes", agregó.