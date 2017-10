Mimí Pons llega a C6Digital con un programa que promete diversión para toda la familia

La reconocida actriz y vedette, Mimí Pons, llegó a Posadas para hacer el programa que se emitirá por la señal televisiva de los sábados a las 20 . “Esto es un desafío para mí. Toda la vida estuve arriba de un escenario o en el cine pero jamás hice conducción. Es mi debut y lo afrontaré con mucho amor”, resaltó. Adelantó que habrá un sketch en donde interpretará a un personaje y estará acompaña por importantes personalidades de la zona.

A su vez, comentó que habrá entrevistas en piso con reconocidos invitados en la cual se hablarán de diversos temas. La acompañarán en el ciclo un periodista y una notera de exteriores.

“Haré lo que sé hacer. Si tengo que actuar, actuaré, si tengo que cantar, cantaré. No soy periodista, en el programa voy a ser yo misma. Quiero que la pasen bien y se diviertan. En la hora en que estoy estaría bueno que la gente se olvide de las cosas tristes que suceden a nivel mundial”, detalló.

Además, destacó el apoyo que tuvo del público a lo largo de su extensa trayectoria. “Quiero que me sigan así como lo hicieron en el teatro. Yo fui una elegida y por eso perduro. La gente tiene memoria, me respeta, me quiere y me sigue porque di toda mi vida a mi carrera”, manifestó.

En ese sentido, agregó que “no sé si soy buena o mala como artista, pero me considero una profesional. Me siento orgullosa de lo que hice, nadie me puede señalar. El trabajador artístico no tiene frontera, entonces uno tiene libertad de ir a dónde quiere, de eso se trata”.

La primera edición del programa será el próximo sábado a las 20. Se lo podrá ver por y sus múltiples plataformas en redes sociales.