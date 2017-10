Duarte confirmó su apartamiento del Pays; trabajará en una fundación humanitaria

La diputada provincial Myriam Duarte confirmó su apartamiento del Partido Agrario y Social (Pays) que no había querido hacer pública porque se trataba de “ventilar cuestiones internas de otra fuerza política”. En declaraciones exclusivas a C6Digital, la legisladora, que concluye mandato este 10 de diciembre dice que se retira con “la sensación de haber aprendido como es todo esto demasiado tarde. Quedan muchísimas cosas por hacer y he estado hablando con colegas que sí permanecen en la Cámara, para la continuidad de proyectos que consideramos importantes para Misiones”. Al cese de su mandato trabajará en una Fundación, por ella creada, "para seguir trabajando en derechos humanos y acceso a la Justicia, para aprovechar la experiencia aquí adquirida. Y volver a la escuela, soy docente".

Duarte explicó que le estaba imposibilitado crear un bloque unipersonal por lo que "teóricamente seguí perteneciendo al bloque del Pays, pero en realidad pude trabajar en mis iniciativas con los diputados (Orlando) Franco y (Carlos) Báez, que siempre me acompañaron. Así como con la diputada Claudia Gauto, con la que aprendí muchísimo".

Dijo que ese acercamiento con legisaldores del Frente Renovador "nunca significó ningún acercamiento ma´s que el legislativo. Nunca me pidieron nada, ni nada me ofrecieron en lo político. Nunca fui renovadora pero tampoco anti Frente renovador, porque sé muy bien cómo había quedado la Provincia con la gobernación de (Ramóin) Puerta y la transformación que tuvo Misiones con la Renovación".

En cuanto a su relacionamiento con el Pays dijo que fue particularmente difícil "con el rpesidente del bloque (Héctor "Cacho" Bárbaro) con quien no se podía hablar, por ma´s que lo intenté muchas veces. Estaba acostumbrado a griatr, a entrar bruscamente a mi oficina. Así que antes de mitad del año pasado formar un bloque propio. Esto no fue posible. Y estaba convencida que en el nuevo escenario político ancional y provincial tras el triunfo de Macri había cuestioens que acordar, cuáles eran innegociables, cuáles había que acompañar. Pero eso no lo pude hacer con el Pays", explicó

La diputada provincial Myriam Duarte confirmó su apartamiento del Partido Agrario y Social (Pays) que no había querido hacer pública porque se trataba de “ventilar cuestiones internas de otra fuerza política”. En declaraciones exclusivas a C6Digital, la legislatura que concluye mandato este 10 de diciembre dice que se retira con “la sensación de haber aprendido como es todo esto demasiado tarde. Quedan muchísimas cosas por hacer y he estado hablando con colegas que sí permanecen en la legislatura para la continuidad de proyectos que consideramos importantes para Misiones”.

Y en cuanto al apartamiento del Pays indicó que “muchas personas se fueron. Creo que quedamos cinco y después se reconstituyó”. Agregó que “ya en ese momento ya era diputada y formaba aprte del bloque del Pays así que hicimos acuerdos para llevar adelante algunas cuestiones y la diferencia más grande se dio con la victoria de (Mauricio) Macri al nivel país que configuraba a mi entender una reconfiguración política del país y la provincia”. Hizo notar "los cambios que se dieron en Yacyretá. Por eso pensaba que era el Frante Renovador el espacio político que se debía reforzar".

Y señaló que además de hacerlo con diputados de la renovación también pudo trabajar "con la jefatura de Policía, el Ministerio de Desarrollo Social, la Línea 137. Es decir, siempre pude trabajar sobre los temas que me preopcupan con esa otra fuerza política".