Con un mundo en recesión y políticas equivocadas, Macri no irá por la reelección

Eran las proyecciones que hacía el diputado Hugo Escalada en una entrevista con el periodista Jorge Kurrle, director de C6Digital. Hay un mundo que condiciona a la Argentina, observó para indicar que “existe una fuerte crisis, con sacudones como el de Catalunya que quiere separarse de España o el Brexit que pretende separar a Inglaterra de Europa. O el aluvión de inmigrantes huyendo de los países africanos cercanos a Europa. O el muro que el presidente (Donald) Trump pretende que sea mayor aún con México”.

En una segunda etapa del programa Fuente Reservada, el diputado de Vanguardia Radical y cabeza de lista para la Legislatura del frente Avancemos, destacó que “son casos de mucho impacto. Y es que cuando hay crisis económica como la actual, lo que primero aparece es la xenofobia, expulsar a los extranjeros, cerrar las fronteras. Cuando a la gente le va bien, no piensa en estas cosas, pero aparece la xenofobia porque a alguien hay que echarle la culpa. Y en Europa hacen lo mismo”.

Indicó que también hay síntomas en Alemania a pesar de ser el país que más crece en una Europa que cruje y Angela Merkel es la líder indiscutida de ese país. Sin embargo, en las últimas elecciones apareció con fuerza la ultraderecha como no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. “Y el fenómeno también se da en otros países de Europa, Francia por ejemplo. O en Inglaterra con el Brexit”.

El ciclo chico en Argentina

Hizo notar que si el mundo estuviera creciendo la salida para Argentina era a través de las exportaciones. “Pero el mundo se está achicando, los países ponen barreras comerciales porque tienen excedentes. Y cuando el mundo se estanca le sobra la materia prima. Es decir no sólo no nos quieren comprar a nosotros, sino que nos quieren vender lo que les sobra. Además los excedentes les permiten bajar los precios”.

Y dijo que “todo esto tenían que saberlo los colaboradores del Presidente (Mauricio Macri). Sin embargo bajaron las retenciones que pedía el campo para aumentar las exportaciones y se devaluó el peso un 40% porque también el campo se quejaba. Ninguna de las dos medidas dio sus frutos: no aumentaron las exportaciones porque el mundo no nos quiere comprar sino vender, no importa si vendemos a precios internacionales por la devaluación”.

Escalada señaló la situación de China: “producía soja, no para hacer milanesas sino para alimentar a los chanchos, que es la carne que consumen mayoritariamente. Pero como son inteligentes se dieron cuenta que no podían dedicar tanta extensión de tierra a esa producción. Les dieron otro destino y compraron soja a otros países: a nosotros, a Australia, a Estados Unidos y el precio de la soja bajó”.

Puntualizó entonces: “otro socio de la Argentina, Brasil afronta una crisis económica y una crisis política”.

Todo ello lo lleva a estimar que el actual ciclo económico será de corta duración: “los dos años del mandato actual y una evencual reelección que no podría cubrir otro período de cuatro años. Eso si es que se mantienen las políticas actuales de timba financiera. Donde la gente invierte en letras del Banco Central en lugar de dedicar los recursos a la producción”. Inclusive consideró que de continuar estas políticas “si Macri es medianamente inteligente, no creo que se presente a una reelección”.