Fueron detenidos cuando desarmaban una moto

El procedimiento fue realizado por el Comando Radioeléctrico Zona Oeste de Posadas, a las 01:40, de este viernes en la intersección de las avenidas Monseñor de Andrea y Quaranta.

Juan C. (33) junto a un adolescente de 17 años se encontraba en una zona oscura desarmando un ciclomotor Guerrero de 200 cilindradas. El rodado no tenía dominio y le faltaban varias partes plásticas. Al llegar la policía los nombrados sacaban el escape del motovehículo y al ser consultados por su accionar no lo pudieron justificar, sin contar además con documentaciones.

Se procedió a la detención preventiva de los involucrados y al secuestro de la motocicleta a los fines de establecer su procedencia.