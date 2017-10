Flexibilizan condiciones de monotributistas para facturar

La AFIP anunció una serie de cambios para los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (Monotributo) que tienden a facilitar el cumplimiento o de alguna manera allanar el camino de condiciones o requisitos.

El primer aspecto tiene que ver con los monotributistas que se encuentran obligados a emitir facturas electrónicas. En general los responsables que deben emitir comprobantes electrónicos deben contar con facturas impresas como respaldo ante cualquier eventualidad que no les permita emitir la factura electrónica. Es decir si bien facturan vía internet también tiene que tener un talonario de resguardo por si condiciones técnicas o de otro tipo lo impiden. Pues bien, los monotributistas que hasta ahora debían cumplir con ese requisito, ya no necesitarán un talonario de respaldo. Cabe recordar que los monotributistas que revistan en la categoría F en adelante están obligados a emitir factura electrónica.



Por otra parte, cuando un pequeño contribuyente es excluido del Monotributo debe comenzar a pagar por el Régimen General (IVA, Ganancias, etc) y generalmente se produce un lapso de tiempo hasta que cumple los requisitos para cambiar de régimen en que se le acumulan incumplimientos de tipo formal pero también materiales, es decir se le acumula deuda. Para alivianar el impacto la AFIP implementó un plan de pagos aplicable a estos supuestos.



El 30 de septiembre hubiera vencido el término para que todos los monotributistas hayan constituido su Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), de acuerdo a lo dispuesto en la RG 3.990, obligación que de no cumplirse traería aparejado importantes consecuencias en cabeza del incumplidor ya que podría sufrir la suspensión momentánea, hasta que solucione su situación, de la visualización de su constancia de inscripción lo que generaría inconvenientes en el diario quehacer, por ejemplo para recibir un pago pues no podría acreditarse. Pues bien, el Fisco acaba de prorrogar el plazo para fijar el DFE hasta el 20 de diciembre de 2017.



Otras novedades



En otro sentido la AFIP informó que activó un nuevo espacio virtual donde el ciudadano va a encontrar su información fiscal. Este servicio, con clave fiscal, es un nuevo medio de comunicación entre el contribuyente y la AFIP.



Con relación a los servicios puerta a puerta se adelantó que el pago del impuesto único aduanero y la tasa del correo se unifican en un solo VEP. Ambos importes serán calculados automáticamente por el sistema y entrará en vigencia con los telegramas emitidos a partir del 10 de octubre de 2017.

Fuente: Ámbito.