Misiones vuelve a mostrar un perfil propio, creativo, innovador, generoso

La creación del Municipio de Cerro Azul es sin dudas un hecho histórico, señero en muchos aspectos. Y, e n lo institucional, lo principal ocurrido en la semana que acaba de finalizar. Al mismo tiempo es señalador del grado de calidad democrática de Misiones. Porque a poco más de una semana de las elecciones legislativas, el arco político representado en el Parlamento coincide en poner en ejecución una propuesta del gobernador Hugo Passalacqua haciéndose eco del reclamo de los pobladores de la localidad de tan bello nombre, situada en la intersección de las rutas 17 y 20.

La semana además finalizó con la buena nueva aportada por los estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 4 de Puerto Iguazú distinguidos con el primer premio del concurso “Soluciones para el futuro” por su proyecto realmente innovador y solidario: potabilización del agua con nano partículas usadas a modo de filtro. Una iniciativa que surge a partir de ver que en los barrios más carenciados, el agua estaba potencialmente contaminada por la falta de saneamiento. Unir tecnología con conciencia social y ambiental es por cierto una propuesta merecedora del mayor de los elogios. Y un camino claro mostrado por jóvenes a sus pares y a los adultos.

Como ha sido igualmente ejemplar el desempeño de los jóvenes misioneros en la nueva edición de los juegos Evita. Misiones mostró habilidades, empeño, resultados auspiciosos producto del mayor de los esfuerzos.

Estas realidades tan misioneras se dan en un contexto nacional complejo, plagado de operaciones mediáticas, distractivas, mientras la crisis económica se muestra indoblegable. La inflación no cede, las inversiones no llegan, el endeudamiento continúa, se reconfirman las subas en los servicios para después de las elecciones legislativas-. Uno de los dos miembros más nuevos de la Suprema Corte de Justicia concurre a un encuentro empresarial, celebrado en Mar del Plata: "Me pareció una excelente oportunidad para escuchar de modo directo, observaciones, demandas y cuestionamientos de un sector relevante de la sociedad como es el que está relacionado con el mundo empresario. Vengo a escuchar".

Así se abre el último trimestre del año, con demasiados interrogantes sin responder. Los encuestadores vaticinan una ratificación de los resultados de las primarias. Hay quienes inclusive dicen que será mayor. Como lo hace el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien se declara peronista y dice que ellos van “a zafar” pero que “Argentina se vestirá de amarillo”.

El debate profundo de cómo el país volverá a crecer, a ser distributivo, a generar nuevas fuentes de producción y empleo, está ausente. Todo asemeja a una burbuja. ¿Buscada, deseada, generada?... El tiempo lo dirá. Ojalá el precio no sea demasiado alto.