Elecciones 2017: ventaja Renovadora sobre Cambiemos se mantiene respecto a las Paso de agosto, según encuesta

La consultora de Alfonso Baigorria, con muchos años de trayectoria en el rubro, dio a conocer su último trabajo realizado en diferentes municipios de la provincia que abarcó mil casos. En tal sentido, los datos de Decisiones Empresariales dicen que el Frente Renovador de la Concordia continuará con su supremacía electoral iniciada en 2003. Lo ratificó en la última ocasión en que los electores concurrieron a las urnas para posicionar a los candidatos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, realizada el 13 de agosto. Y, de acuerdo con la encuesta de marras, no habría grandes cambios al finalizar el conteo de los votos emitidos el próximo domingo 22.

Es más, al estar de Baigorria, la Renovación inclusive podría mejorar su perfomance enancada en la buena imagen que el Gobierno tiene en localidades del interior, favorecida además de la gestión -dice Decisiones Empresariales- por la tracción que provoca la candidatura del ex gobernador y candidato a la Senaduría, Maurice Fabián Closs.

Vale recordar que en agosto, para la categoría de Senadores el Frente Renovador de la Concordia tuvo el 40,97 por ciento de adhesión del electorado mientras que Cambiemos logró el 28,58 por ciento.

El frente que lidera el presidente Mauricio Macri tiene como principal candidato al ex justicialista, ex concejal (mandato incumplido), ex titular de la empresa pública porteña Corporación Buenos Aires Sur y actual presidente del PRO, Humberto Luis Arturo Schiavoni. Llegó a ese lugar tras un pacto político del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma con su actual embajador en España, Ramón Puerta.

En base a la proyección de la encuestadora, los datos revelan que habría un crecimiento electoral de Cambiemos en la provincia pero no tanto como para acortar más la brecha con el oficialismo provincial, que también aumentaría su caudal de votos. En tanto que los indecisos son pocos y poco también podrían hacer para aventurar otro resultado.

La diferencia de la elección del domingo respecto a las Paso de agosto es que ahora se suman los candidatos provinciales y comunales. La miríada de sublemas harán la diferencia a la hora de contabilizar los sobres depositados en las urnas.

De acuerdo con el trabajo de Decisiones Empresariales -difundido este domingo en el diario El Territorio-, la Renovación estaría consiguiendo 10 bancas -renueva 9- e incluso pelearía un lugar más. Todo, cabe reiterar, sujeto al recuento final con la cifra repartidora mediante el sistema D´Hont.

En el desglosado, Baigorria realizó un apartamiento especial para algunos distritos electorales. Así, menciona que en Posadas "se da el fenómeno que se viene observando en las grandes urbes del país central, Cambiemos se alzaría con el triunfo. Pero, la renovación podría sumar un edil más y con siete presidir el Concejo Deliberante”.