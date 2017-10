Automovilismo: un roce dejó a Okulovich con las manos vacías

Carlos Okulovich finalizó 23ro después de un toque en la carrera final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, por la décima fecha del campeonato.

Continuando con el buen rendimiento de las últimas fechas del campeonato, Okulovich volvió a ser protagonista del fin de semana con el Ford Focus del Martos Competición por la décima cita del año del TN en el autódromo de La Plata, pero lamentablemente un toque lo relegó en el clasificador.

BUEN AVANCE EN LA SERIE

El misionero tomó parte de la segunda serie de la mañana en la que logró avanzar dos posiciones luego de una intensa batalla con Norberto Fontana, a quien pudo superar en la última vuelta para arribar 3º a la bandera a cuadros. Sin embargo, luego fue excluido Luciano Ventricelli por técnica y el misionero heredó el 2° lugar.

VENÍA PARA PODIO Y UN TOQUE LO RELEGÓ

En la final de la clase mayor, Carlitos largó 4° luego del excelente resultado de la serie y se mantuvo en esa posición en buena parte de la competencia, luchando mano a mano con los líderes de la carrera y del campeonato; hasta que en el último relanzamiento de la prueba el auto de Jonatan Castellano perdió rendimiento y transitó lento el curvón, generándose que los autos se enganchen y el misionero termine afuera de la pista perdiendo todo. Carlitos regresó al circuito y culminó 23°. Por esa maniobra, Castellano fue apercibido.

Con estos resultados, Okulovich se ubica 6º en el campeonato de pilotos con 142 puntos. El líder del certamen es Moriatis, ganador este domingo, con un total de 227 unidades.

La próxima fecha del TN será el 12 de noviembre en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, con pilotos invitados.

Carlitos Okulovich: "Una lástima, venía haciendo una buena carrera, aguantándolo a Emanuel (Moriatis) para ver si podía avanzar hasta mitad de carrera, hasta que se da la situación con Castellano que venía lento y no entendí qué quiso hacer. Se cerró, me apretó y me tocó, ahí se me puso de costado el auto en un sector muy veloz y perdí el control. No entiendo qué quiso hacer si se le rompió el motor. Me dejó sin posibilidades, tirando abajo todo el trabajo del fin de semana y nos dejó con las manos vacías".