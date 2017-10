Karting: Grimaldi ganó la última del año y es subcampeón Junior de la Rotax Bue

El misionero Francesco “Chicho” Grimaldi ganó el sábado por la noche la octava y última fecha de la categoría Junior de la Rotax Bue, que se disputó en el Kartódromo Internacional de Zárate. Así, con este resultado el campeonato quedó Otto Fritlzer 710,5 y Grimaldi sumó 708,5 para ser Subcampeón.

Grimaldi hizo todo bien y ganó casi todo lo que estaba en juego. Fue el mejor en la clasificación con un tiempo 44s707/1000.

Se impuso de punta a punta en la primera manga. En la segunda sufrió un polémico toque de su rival directo Otto Fritlzer y quedó último.

En la tercera manga se recuperó y ganó. Así llegó la gran y Grimaldi mostró todo su repertori. Ganó de punta a punta y perdió el título por tan solo 2 puntos.

“Hicimos todo lo que teníamos que hacer, ganar todo, salvo lo que nos pasó en la segunda manga, que Otto me pega mal y me saca y nadie vio nada. La verdad que eso me dio bronca, porque yo siempre competí limpio. Logramos el subcampeonato, algo muy bueno para nosotros y vamos a seguir trabajando para el año que viene”, indicó.

“Quiero dedicar este logro a mi familia y en especial a mi papá, a mí mamá en su día que siempre me acompañan, a mis auspiciantes, Utedyc, Multiservi, Avelli Automotores, Aguilar SRL, Excavaciones Pastori, Sur Rectificaciones, Peugeot Uruguay, Canal 2, que me apoyaron todo el año”, afirmó Chicho Grimaldi.

RESULTADOS

Clasificación: 1. Grimaldi, Francesco 44,707

1ª Manga: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Fritlzer, Otto, 3. Astiz, Lorenzo, 4. Alberti, Juan P., 5. Mercogliano, Lucio, 6. Bohdanowicz, Lucas, 7. Rossi, Agustín, 8. Quevedo, Braian, 9. Cassalis, Valentino, 10. Alonso, Bautista, 11. Sachs, Tobias, 12. Ale, Juan P., 13. Lopez, Santino, 14. Torres, Enzo.

2ª Manga: 1. Alberti, Juan P., 2. Astiz, Lorenzo, 3. Fritlzer, Otto, 4. Bohdanowicz, Lucas, 5. Cassalis, Valentino, 6. Mercogliano, Lucio, 7. Alonso, Bautista, 8. Ale, Juan P., 9. Sachs, Tobias, 10. Quevedo, Braian, 11. Lopez, Santino, 12. Rossi, Agustín, 13. Torres, Enzo, 14. Grimaldi, Francesco.

3ª Manga: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Fritlzer, Otto, 3. Astiz, Lorenzo, 4. Bohdanowicz, Lucas, 5. Alberti, Juan P., 6. Alonso, Bautista, 7. Mercogliano, Lucio, 8. Cassalis, Valentino, 9. Lopez, Santino, 10. Sachs, Tobias, 11. Ale, Juan P., 12. Rossi, Agustín, 13. Quevedo, Braian, 14. Torres, Enzo.

Final: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Astiz, Lorenzo, 3. Alberti, Juan P., 4. Fritlzer, Otto, 5. Bohdanowicz, Lucas, 6. Alonso, Bautista, 7. Rossi, Agustín, 8. Lopez, Santino, 9. Quevedo, Braian, 10. Mercogliano, Lucio, 11. Ale, Juan P., 12. Cassalis, Valentino, 13. Sachs, Tobias, 14. Torres, Enzo.

Campeonato: 1. Fritlzer, Otto 710,5 (Campeón), 2. Grimaldi, Francesco 708,5 (Subcampeón), 3. Bohdanowicz, Lucas 548, 4. Vezzaro, Isidoro 485,5, 5. Astiz, Lorenzo 373, 6. Alberti, Juan P. 331,5, 7. Stang, Emiliano 325, 8. Alonso, Bautista 260, 9. Granzella, Tomas 221,5, 10. Barrio, Jorge 193,5, 11. Rossi, Agustín 191,5, 12. Samcov, Franco 176, 13. Sachs, Tobias 132,5, 14. Lopez, Santino 122,5, 15. Hermida, Federico 122, 16. Cassalis, Valentino 87, 17. Montenegro, Ignacio 84, 18. Chorne, Ayrton 58,5, 19. Mercogliano, Lucio 31, 20. Quevedo, Braian 22, 21. Ale, Juan P. 20, 22. Torres, Enzo 15.