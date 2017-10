Giménez: los candidatos de la Renovación van a defender en el Congreso los intereses de Misiones con resultados

La senadora Sandra Giménez consideró en declaraciones a que los procesos de independencia llega por el sometimiento, el aplastamiento de las oportunidades, el esclavismo del Siglo XXI "porque si Buenos Aires compartiera con nosotros los costos de la luz, el desarrollo productivo, industrial, textil. Si se compartiera el Fondo del Conurbano Bonaerense de otra manera el proceso de desigualdades con las Provincias y el unitarismo y el federalismo tendría otra dimensión", afirmó. Señaló, además, que cuando el que está más fuerte somete y lastima a los más débiles entonces nace en cada uno el ansia de búsqueda de independencia y libertad.

Giménez indicó en este sentido que Argentina es un Estado que tiene independencia de poderes, es lo que se plasmó en la Constitución y debe prevalecer para mantener el orden jurídico social y político. "No entiendo un Ejecutivo diciéndole al Poder Judicial que no falle conforme a derecho porque o sino me hace daño. Eso no es independencia, es sometimiento del POder Judicial al Ejecutivo nacional de (el presidente) Mauricio Macri", observó.

Recordó que cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentó el pedido por el Fondo del Conurbano Bonaerense a la Suprema Corte de Justicia para que falle lo hace de común acuerdo con el Ejecutivo Nacional. "Ya armaron la estrategia. Ahí hay contubernio. Una estafa social clara y contundente que tiene que ver con esto de decir, ´no me pidas a mí desde el Ejecutivo que te dé más plata, pedime por la vía judicial, es lo que corresponde y después, si la Justicia falla, yo te pagaré lo que la Justicia defina´ ; entonces, ahora todos los Gobernadores están reclamando a la Justicia que no falle porque les lastima" en caso de que accediera favorablemente al reclamo de la mandataria bonaerense.

La legisladora sostuvo que si hubiera que pagar de parte de la Nación Argentina, juicios internos o externos, se hagan de fondos no coparticipables porque la Nación tiene el 52 por ciento de la recaudación nacional que se los administra para sí misma. No tiene escuelas, tiene dos hospitales, fuerzas de seguridad y los procesos de recaudación nacional. "En ese proceso es donde nos tenemos que poner de acuerdo y dejar de mentirnos entre nosotros porque Vidal lo que hace es ajustarse a derecho y reclamar los intereses que le corresponde. Y la Justicia argentina o ninguna Justicia argentina que se precie de ser Justicia puede fallar en contra del derecho de los terceros o de los administrados de Justicia", remarc.o.

Para la Senadora, lo que se tiene que definir desde la política es que los fondos que tengan que pagar aquello que se ha perdido en la administración del Estado nacional y que no ha sido consulta con los Gobernadores los pague el fondo de la Nación Argentina que no sea coparticipable, "que son muchísimos".



Defensa de los intereses misioneros

En otro segmento de la entrevista realizada en los estudios centrales de , Giménez señaló que Misiones mantiene vigente ante el Estado nacional la defensa irrestrica de los intereses provinciales.

"El desprendimiento del proceso sociopolítico de definiciones de qué es de cada quién en la distribución de los recursos lo hacemos en Democracia a través del voto. Por eso tenemos que votar a misioneros y misioneras. Por eso Ricardo Welbach es importante y fundamental en el Parlamento argentino junto con Flavia Morales y Marcelo Procopio", candidatos de la Renovación para la Cámara de Diputados de la Nación así como a el actual legislador nacional Maurice Closs y Maggie Solari Quintana, para el Senado, consideró Giménez.

Para los integrantes del Frente Renovador de la Concordia el proyecto político "siempre es misionero", sentenció.

