La respuesta de la Corte Suprema será un “acelerador” para debatir la coparticipación

Lo decía Maggie Solari Quintana presidenta del Centro del Conocimiento y actual candidata al Senado de la Nación, secundando al ex gobernador y actual diputado nacional Maurice Closs, del Frente Renovador de la Concordia Social.

Dijo que ha sido el Gobierno de la Nación, a través del reclamo de la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal del Fondo de Conurbano Bonaerense, quienes “plantearon esta cuestión”, estimando que el Congreso de la Nación “ya no podrá demorar 3 años en resolver sobre una nueva ley de coparticipación federal”.

Solari se dijo distante de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner porque “plantea una actitud confrontativa y yo creo que debe ser una situación de construcción. Tanto hablamos de juntos que sí, tenemos que salir de ésta, todos juntos”. Dijo que “la grieta nos afecta porque siempre tendremos coletazos de lo que pasa en Buenos Aires. Pero nosotros los renovadores tenemos el beneficio de no responder a otro partido político que no sea el nuestro. Y la visión que tenemos es clara”.

Por otra parte manifestó que le “preocupa la actitud tan poco solidaria de la gobernadora Vidal, que es una ficha de Cambiemos y puede llegar a ser vicepresidenta o presidenta del país”.

Observó que “los recursos federales los ponemos todos, de todas las provincias y también lo hace el que no tiene trabajo, desde esa ausencia de trabajo y éste es un espejo en el que no le gusta mirarse a muchos”.

