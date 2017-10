Básquet: OTC debuta el sábado en la Liga Argentina

El nuevo campeonato, que reemplaza al TNA, fue presentado este martes en el Cabildo de la Ciudad de Córdoba. Oberá Tenis Club, que jugará la Conferencia Norte, debutará el próximo sábado, a las 21.30 en el polideportivo Universitario de Eldorado.

“La Liga Argentina es una competencia con peso propio, con identidad federal y con equipos que generan mucha mística. Para muchos participantes esta categoría es el mayor aspiracional”, explicó Fabián Borro, presidente de la AdC, con respecto al nuevo campeonato, que reemplaza al TNA.

Esta reestructuración va en línea con la unificación del criterio marcario del Planeamiento Estratégico 2014-2018, con La Liga Nacional, La Liga Argentina, La Liga Femenina, La Liga de Desarrollo y La Liga 3×3 entre sus productos.

El Partido Inaugural de la temporada será este jueves 19 de octubre a las 21 horas, en el Estadio Vide Tealdi de Morteros, con Tiro Federal (Morteros) vs. San Isidro (San Francisco), transmitido por DEPORTV.

EL PROGRAMA

21-10 vs Asociación Mitre (Tucumán), en el polideportivo Universitario (Eldorado)

29-10 vs Talleres (Tafí Viejo), en Oberá.

05-11 vs Hindú Club, en Resistencia.

07-11 vs Villa San Martín, en Resistencia.

13-11 vs Independiente (Santiago del Estero), en Oberá.

19-11 vs Villa San Martín, en Oberá.

21-11 vs Villa San Martín, en Oberá.

25-11 vs Hindú Club, en Resistencia.

27-11 vs Villa San Martín, en Resistencia.

30-11 vs Hindú Club, en Oberá.

02-12 vs Hindú Club, en Oberá.

09-12 vs Independiente, en Santiago del Estero.

11-12 vs Talleres (Tafí Viejo), en Tucumán.

13-12 vs Asociación Mitre, en Tucumán.

Fuente: prensa AdC.