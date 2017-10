Passalacqua: “De los $7.500 millones que recaudamos en IVA, Nación nos devuelve $2.500 millones”

Detalló que de los $7.500 millones en IVA que recauda Misiones, la Nación devuelve $2.500 millones.” Se quedan con $5 mil millones. Hay que rever este sistema de distribución que viene de muchos años atrás. Esto es solo un ejemplo”, indicó.

Dijo que las provincias que se endeudaron “les va a costar muchos salir de eso. Creo que hay que tener cuidado, porque esa deuda después la pagarán los nietos. Hay que ser muy cautos, aunque no sea rentable electoralmente”, señaló.

"Cada mañana que me levanto tengo la responsabilidad de ayudar y colaborar con los más de 1 millón 300 mil misioneros. Los funcionarios que están encerrados en sus despachos no me gustan. Nadie puede conocer la realidad de esa manera", aseguró.