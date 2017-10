Alerta meteorológica: se esperan fuertes tormentas en la región desde el jueves

La Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad) alertó sobre la llegada de una masa de aire cálida, húmeda e inestable que dará lugar a periodos de mal tiempo desde el jueves próximo hasta el sábado, afectando a Misiones, Corrientes y Paraguay. Podría haber caída de rayos y granizos

Se prevé que las condiciones comiencen a mejorar a partir del sábado por la tarde o noche desde el sur de Misiones. La inestabilidad ocasionalmente y de manera puntual, puede presentar episodios fuertes como lluvia intensa, caída de rayos y de granizo, y fuertes ráfagas de viento.

Para el domingo se espera una jornada con buen tiempo, fresco por la mañana y cálida por la tarde.

La Opad recomienda que ante el registro de un temporal lo mejor es protegerse en instalaciones seguras, no conducir, evitar encontrarse en la vía pública, no navegar y no arrojar basura.