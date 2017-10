Sebastián Pena: ”pienso en ganar y que pase lo que Dios quiera”

El entrenador de Guaraní Antonio Franco, Sebastián Pena, dialogó con el sitio especializado Interior Futbolero acerca del rendimiento de la Franja en el Torneo Federal A.

Guaraní consiguió su primera victoria en el Federal A, Sebastián Pena no quiso andar con vuelta y comentó: “Mejoramos en la concentración tras haber perdido algunos partidos ganables, es la primera victoria en el torneo, para estar tranquilo hay que clasificar y ganar los partidos que restan“ a lo que agrego y remarcó: “Lo que más les pedí a los jugadores fue concentración y nos dio resultado, el partido que jugamos con Antoniana fue el partido más fácil que nos toco pero por desconcentraciones lo perdimos".

"El clásico lo perdimos en el último minuto por una desconcentración y esas cosas duelen. Se trabajó mucho en la semana para cortar la racha negativa y esperamos seguir en este camino y que comience una racha positiva”.

Al ser consultado sobre su renuncia el técnico fue claro y dijo: “No me pongo plazos en el cargo. Pienso en ganar el jueves y que pase lo que Dios quiera. El 90 % de la gente quiere que siga. Yo lo único que puedo decir en este momento es que estoy un agradecido” a lo acotó: “Es verdad que renuncié y los dirigentes me pidieron que siguiera. Soy un agradecido al club. Esto es fútbol y el club está más allá de todos y por eso había tomado la decisión de irme. El presidente y los jugadores me convencieron de seguir insistiendo en el trabajo“.

Por último, el técnico de la Franja comento lo que se viene en el torneo:” Nosotros no tenemos que conformarnos con esta victoria, hay que pensar rápidamente en el próximo rival. Chaco For Ever es un equipo que se armo para pelear y está viviendo un momento similar al nuestro” a lo que el Pena remarcó:“No me interesan los demás rivales de la zona. Sabemos que hay equipo para clasificar y que seguir por el mismo camino y empezar a pelear. Si nosotros estamos bien no nos gana nadie”.

Fuente: Interior Futbolero.