Santo Tomé: sin luz, varias casas con voladuras de techo y cayó una antena de FM por el temporal

El intendente de Santo Tomé, Víctor Giraud, comentó que como consecuencia del temporal la localidad correntina se encuentra en situación complicada, están sin luz desde la madrugada de este jueves, con árboles y postes caídos. Alrededor de 10 casas sufrieron la voladura de techos. Manifestó que aún la zona rural no fue relevada. La antena de FM de Radio Nacional cayó.

“Bastante complicada la situación, hay daños por la distribución de energía, hay alrededor de 10 cables cortados por árboles y postes caídos, estamos sin servicio de energía desde las 10 de la noche” expresó Víctor Giraud.



“Hay voladura de techos en alrededor de 10 viviendas, que se fueron a casas de vecinos las familias” comentó.



“No pudimos relevar toda la zona, al no haber luz se complica el tema comunicacional, es bastante crítica la situación” manifestó el Jefe comunal santotomeño



“Todavía no tenemos datos de zona rural, sólo de barrios del casco urbano” indicó Giraud.



Se cayó una antena



“Sí, hay una antena pero no tengo precisiones todavía de dónde” cerró el Intendente. (Radio DOS)