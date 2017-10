Elecciones 2017: "En el Senado, que no nos espere ni el kirchnerismo ni Cambiemos", avisó Closs

El diputado nacional Maurice Closs y su compañera en la boleta del Frente Renovador de la Concordia Social, Maggie Solari Quintana, ganaron en las Paso de agosto por casi 13 puntos de ventaja sobre Cambiemos y, salvo una catástrofe política que no figura ni en los cálculos de sus rivales, el domingo serán electos senadores por Misiones, provincia con sistema legislativo unicameral.

Para Clarin, la duda era hasta ahora acerca de a qué bancada se sumarán a partir del 10 de diciembre. "A nosotros que no nos espere en su bloque ni Pichetto, ni Cristina ni Cambiemos. En este caso, de movida iremos a un bloque propio", anticipó a Clarín Closs.



Ex gobernador de su provincia por dos mandatos consecutivos entre 2007 y 2015, en la actualidad es diputado nacional. Su carrera política arrancó como presidente de la Juventud Radical de Misiones y después fue titular del Comité Provincia de la UCR. Se asumió como radical K y en la actualidad forma parte junto al también ex gobernador peronista Carlos Rovira y al actual, el radical Hugo Passalacqua, de la mesa chiquita del Partido de la Concordia Social.



-¿Por qué a un bloque propio? Los senadores de Misiones integran la bancada del FpV o fueron sus aliados hasta ahora...

-Un bloque propio es el que te permite estar en la mesa de Labor Parlamentaria, influir en las discusiones de agenda del Senado y tener este sesgo territorial definido, propio, que nos va a mostrar en oportunidades como aliados del Gobierno Nacional y en otras como opositores. Si nos quieren sacar una ley, por ejemplo, para darle plata al Fondo del Conurbano Bonaerense y les sacan guita a los misioneros, nos van a tener como opositores. Y una ley de reforma fiscal que baje la presión tributaria a Misiones, que es una de las más jodidas en términos de coparticipación federal, ahí nos van a tener de aliados.

-En las PASO sacaron una ventaja de casi 13 puntos en la categoría senador. ¿Se les puede escapar el triunfo?

-Hay un crecimiento del sello de Cambiemos. En las encuestas candidato contra candidato se mantienen los mismos números que en las PASO. Pero hay un crecimiento del sello de Cambiemos que se da en todo el país y también en Misiones.

-Usted es bastante critico de algunas leyes que salieron de Diputados.

-En Diputados se sacaron leyes muy feas, muy mamarrachescas, mandaba el Ejecutivo un proyecto, en las comisiones se le hacían un montón de cosas y en el recinto se le cambiaba otro montón. Nunca vi una técnica legislativa así. Cuando salía la ley salía con muchas modificaciones y en el Senado la paraban porque eran invotables.

-¿Por ejemplo?

- Le doy dos. Una, la reforma política. En el debate yo dije en el recinto que me sentía legislador nacional, provincial y concejal de mi ciudad, Aristóbulo del Valle. Estábamos legislando absolutamente fuera de competencia. Cuando eso fue al Senado dijeron que no. El Senado trabaja más tranquilo, más piola, tiene un cuerpo de asesores más fuerte y dijo 'esto esta todo mal'.

-¿El otro?

-Tarjetas de crédito. Eran uno o dos artículos que decían que se bajaban los intereses y las comisiones. Algo muy sencillo. La mandaron a votar y de una ley de dos artículos hicimos una de 14. Hicimos una ley distinta a la del Senado.

-Se dice que fue a propósito para frenarla.

-Obvio. Dos más dos es cuatro. Sin duda que fue a propósito.

Que no vayan a jugar alineados con Pichetto será un cambio.

- Va a ser un tiempo nuevo. No somos elegidos en el paraguas del FpV. Como todo frente electoral que pierde una elección se disuelve. Nosotros vamos con nuestra propia identidad.



-Pero estuvieron en el FpV. Es más: uno de los senadores de su frente aún sigue.

-Hoy nuestro gobernador tiene buena relación con el Presidente y la tiene que tener porque así hace a la dinámica de la gestión. Y en el otro tiempo teníamos que tener una buena relación con el Gobierno nacional.

-¿Van a interactuar con los senadores de otras fuerzas provinciales como los neuquinos y los santiagueños de Gerardo Zamora?

-Va a ser cada uno por su lado. Pero tenemos una relación fluida con Santiago del Estero. Fui gobernador con Zamora al mismo tiempo y tuvimos mucho diálogo.

¿El Gobierno les pidió que se apartaran del esquema de Pichetto?

-No, no. Además, el sesgo que tiene Pichetto para el tiempo que viene no será muy distinto al nuestro, de colaboración en las cosas que uno cree interesante. Yo no discuto ideológicamente el gobierno de Macri, sí me preocupa su forma de concebir el poder, la política y el reparto de los recursos en el territorio. Es muy centralista. Pero en el resto de las cosas vamos a hacer el intento de sumar. Con la ley de feriados largos, que es de mi autoría, por ejemplo, busqué sumar para lograr el consenso de todos. (Clarin.com)