Caso Maldonado: comienza la autopsia al cuerpo hallado en el río Chubut

El cuerpo encontrado en el río Chubut llegó el jueves a Buenos Aires, fuertemente custodiado, para que este viernes comience a realizarse la autopsia que estará a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema a las 9:30 en la Morgue Judicial. La Fiscalía de Esquel informó que el procedimiento que se siguió fue registrado en video, al igual que el traslado, que fue acompañado por personal de Policía Federal que filmó constantemente.

De la autopsia participarán las cinco querellas y el único imputado de Gendarmería, el subalférez Emmanuel Echazú, un efectivo que participó del operativo de desalojo en la comunidad de Pu Lof el día de la desaparición del tatuador Santiago Maldonado, salió de allí con una herida en el rostro y declaró que recibió una pedrada de los mapuches al borde de la Ruta 40. La Fiscalía igualmente aclaró en un comunicado que Gendarmería no es parte de la querella, sino que solamente se le dio participación al alférez mencionado.

En tanto, el director del laboratorio genético del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Carlos Vullo, informó que, una vez que se realice la autopsia sobre el cuerpo se extraerán muestras que serán enviadas a la ciudad de Córdoba para ser analizadas y determinar si corresponden a Maldonado.

En otro sentido, el bombero cordobés Ricardo Urquiza, quien participó del rastrillaje en el río Chubut, contó que trabajaron en la zona con "mapuches al lado, con palos y con cuchillos".

El socorrista integra el Departamento de Búsqueda y Rescate K9 de Deán Funes, de la Federación de Bomberos de Córdoba, y explicó que tuvieron "que dar todos los celulares, todo lo que sea punzante, cada uno de los bomberos tuvimos un mapuche al lado, controlando, con palos y con cuchillos" y aseguró que los mapuches "no hablan, no dicen sí ni no" y "desconfían de todo".



Sobre el operativo, indicó que "alrededor de las 12.40" del último martes "se detectó que había un cuerpo encajado en una rama parcialmente flotando" y que el hallazgo fue "por una embarcación que iba con un perro arriba, y por las costas iban dos perros de cada lado". Luego, relató: "Se procedió a desengancharlo para verificar si era un cuerpo", pero "no se lo pudo sustraer del lugar debido a la polémica que hay entre los mapuches, los familiares".

"Y después, como no permiten entrar a las fuerzas públicas, estuvimos esperando que venga gente de Buenos Aires, de medicina forense, a los fines de estudiar el cuerpo en el lugar primero y luego extraerlo del agua", agregó.



El cuerpo fue encontrado "aproximadamente a 250 metros del portón donde fue el conflicto, a 50 metros hay una casilla, como una chocita, una guardia, un control que tienen los mapuches. Ahí a 150 metros está el río, y en esa zona se encontró", detalló Urquiza y completó con que "según dicen, es la zona adonde llegó la Gendarmería y donde los mapuches dispararon para el río y lo cruzaron, y este muchacho intentó cruzarlo y cuando llegó a la mitad del río, volvió a la costa. Y después no lo vieron más".



Leonardo Silva, otro bombero, de Pilar, que participó junto al perro Ringo en el equipo que encontró el cuerpo, explicó que "al perro se lo entrena con un aroma específico, en este caso con aroma de restos cadavéricos".

Detalló que llegaron "al lugar, se hizo el planeamiento del trabajo, todos los perros trabajaron en simultáneo en varias partes del río, eso fue algo muy bueno, todos los perros en el mismo momento fueron demostrando algunas señales que nos hicieron dar cuenta de que estábamos ante la inminente presencia de un hallazgo. El juez nos indicó qué lugar quería que revisáramos. Se requirió el permiso de la comunidad mapuche para rastrillar. Ellos negociaron con el señor juez y nos dejaron entrar", contó.

Fuente: Ámbito.