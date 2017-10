Tendinitis: recomiendan no dejar la actividad física y buscar la causa que la produjo

El kinesiólogo Rodrigo Ayala visitó los estudios de y dijo que la tendinitis es una patología común sobre todo en las personas que hacen deportes todos los días. "Se trata de una inflamación en el tendón; la mayoría de quienes la sufren hacen reposo, se ponen hielo, se automedican y dejan de lado la actividad deportiva", aseveró. En ese sentido, remarcó que "uno siempre debe estar en movimiento una vez que el tejido cicatrice".

Para tratar la patología recomendó un novedoso tratamiento llamado Microelectrólisis Percutánea que se utiliza mucho en el ámbito deportivo, sobre todo en clubes de primera división. "Si la tendinitis es crónica hay que ver el factor que la causó. Haga lo que se haga para recuperar el tendón, si no se busca el motivo que lo produjo no se va a poder recuperar", indicó.

"Si se desinflama rápidamente el paciente pueda volver a su actividad. En los casos crónicos se genera una inflamación controlada para llegar a producir nuevas células de recuperación en un tejido cicatricial nuevo", remarcó.

Agregó que la tendinitis es una patología dolorosa y silenciosa de la que cuesta mucho recuperarse. Advirtió que "mucha gente hace tratamientos, pero eso sirve en el periodo agudo porque en el crónico ya no sirve mucho. El tendón necesita trabajar para recuperarse, porque de lo contrario pierde eficacia, proteína y energía".

El tratamiento no dura más de 20 minutos y se nota rápidamente la recuperación de los pacientes en los movimientos. Mientras se lo realiza no hay que tomar antiflamatorios ni poner hielo sobre la zona, "porque la idea es que se produzca una inflamación controlada, eso nos permite ir modificando los factores que puede predisponer esto. La gente lo que no quiero es tener dolor".

Por último insistió en que "hay que sacar de la mente lo del reposo absoluto, no es recomendable ni para el paciente común ni para el deportista".